Doğaüstü olayların ardındaki gerçek: Karbonmonoksit

Yayınlanma: 30.06.2023 - 09:34

Güncelleme: 30.06.2023 - 09:34

Öte yandan bugüne dek yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri de bu tür paranormal deneyimlerin karbonmonoksit zehirlenmeleriyle bağlantılı olabileceğini doğrular nitelikte. Örneğin 1921'de toksikoloji uzmanlarının hazırladığı rapor, adını Britanya Kraliçesi Victoria'dan (1837-1901) alan Viktoryen dönemde hayalet hikayelerinde ve doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilme iddialarında önemli bir artış kaydedildiğini gösteriyor.

Raporda bu artışın karbonmonoksit gazından kaynaklanan zehirlenmeler tarafından tetiklendiği ifade ediliyor ve duruma uyan birkaç vaka ele alınıyor.

'ÇOCUKLAR SOLGUNLAŞIYOR, OYUN OYNAMAMAYA BAŞLIYOR'

İlk vakada bir aile 9 yıl önce taşındıkları evin hayaletler tarafından ele geçirildiği iddiasında.

Independent Türkçe'ye göre yatmadan önce mutfakta tek başına meyve yemeyi seven baba, bilim insanlarına verdiği ifadede sürekli birinin onu izlediği hissine kapıldığını ve evde siyahlar giymiş bir kadın gördüğünü aktarıyor.

Çocukların da hastalandığı, giderek solgunlaştı ve hiç oyun oynamamaya başladığı aktarılıyor.

Anne ise "Saatlerce süren belirsiz ve tuhaf rüyalar gördüm. Sabah olduğunda, kalkamayacak kadar yorgun ve hasta hissediyordum" diyor.

Babanın erkek kardeşi ise tüm bu yaşananları paranormal olaylara bağlamak yerine bozulan fırına işaret ediyor. Bunun üzerine aileyi muayene eden göz doktoru, aile üyelerinin gözlerinde gaz zehirlenmesine işaret eden hasarlar tespit ediyor.

Raporda ailenin yüksek ihtimalle karbonmonoksitten zehirlendiği sonucuna varılıyor.

FARK EDİLMESE ÖLECEKTİ

Çok daha yakın tarihli başka bir vakada ise Carrie Poppy adlı bir kadın, "kötü bir ruhani varlık" tarafından takip edildiğini hissettiğini söylemişti. 2017'de ABD merkezli NPR radyosuna konuk olan Poppy, işitsel halüsinasyonlar görmesi ve göğsünde tuhaf bir baskı hissetmesinin ardından internette "Hayalet Avcıları" adlı bir foruma şikayetlerini yazdığını aktarmıştı.

Forumda "hayalet hikayeleri ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya" çalışan bir grup gönüllü, Poppy'nin gönderisine yanıt vererek, karbonmonoksit gazından zehirlenmekte olabileceğini söylemişti.

Zira karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri arasında göğüste baskı, boğuluyor gibi hissetme, işitsel halüsinasyonlar ve açıklanamayan bir korku hissi de var.

Poppy bunun ardından evini kontrol ettirdiğini ve gaz şirketinin sızıntıyı doğruladığını aktarmıştı. Uzmanlara göre bunu yapmış olmasaydı muhtemelen kısa süre sonra hayatını kaybedecekti.

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. Genellikle benzin, odun, propan, odun kömürü ya da diğer yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkıyor. Yanlış havalandırılan cihazlar ve motorlar, karbonmonoksitin tehlikeli seviyelerde birikmesine sebep olabiliyor.

Öte yandan bu durum, tüm hayalet hikayelerinin ardında karbonmonoksitin olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin uzmanlar, kalitesiz uyku veya uyku felci gibi durumların da paranormal deneyimlere yol açabileceğini ortaya çıkarmıştı.