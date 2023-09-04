Doktorların imkansız dediği ameliyatı robot cerrah başardı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 04.09.2023 - 23:13

Robotlar, tıbbi alanda giderek daha fazla yer ediniyor ve karmaşık cerrahi işlemlerde insan doktorlara önemli destek sağlıyor. Bu haberimizde, Kanada'da yaşanan ve ünlü Da Vinci cerrahi robotunun hayat kurtaran bir operasyona imza attığı bir hikayeye odaklanacağız.

ROBOTLAR AMELİYATHANELERDE YENİLİKÇİ BİR ROL OYNUYOR

Hikayemizin başkahramanı Glenn Deir, 16 yıl önce insan papilloma virüsü (HPV) nedeniyle sol bademcik kanserine yakalandı. Bu nadir bir kanser türüdür ve HPV virüsüne maruz kalanların çoğu bu hastalığı atlatırken, Deir için durum farklıydı. Radyasyon tedavisi sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle ameliyat edilmesi gerekti, ancak bu hiç de kolay olmadı.

AMELİYATIN KARMAŞIKLIĞI VE İMKÂNSIZLIK

Deir'in yaşadığı karmaşık durum, onun için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Tümörünün çıkarılabilmesi için bademciği, dili ve boğazı hassas bir şekilde kesmek gerekiyordu. Ancak HPV tedavisi nedeniyle dokular sertleşmiş ve ameliyat zorlaşmıştı. Bu noktada, Deir'in doktorları Da Vinci cerrahi robotunu kullanmayı önerdi.

DA VINCI ROBOTU İLE BAŞARI

Deir için bir şans olan Da Vinci robotu, ameliyatın yapılmasını mümkün kıldı. Bu robot, cerrahlara son derece hassas hareketler yapabilme yeteneği sağlar ve karmaşık cerrahi işlemleri gerçekleştirebilir. Deir'in ameliyatı, uzman cerrah Dr. Corsten tarafından gerçekleştirildi ve 2,5 saat sürdü. Tümörün çıkarılması ve diğer zorlu işlemler başarıyla tamamlandı.

ROBOTLARIN TIBBI DÖNÜŞÜMÜ

Robotlar, son yıllarda tıbbi alanda büyük bir dönüşüm yaşattı. Kanser ameliyatları, endometriozis tedavisi, uzaktan göz operasyonları ve daha birçok karmaşık cerrahi işlem artık robotlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu gelişmeler, hastaların daha hızlı iyileşmesini ve daha az invazif cerrahi yöntemlerin kullanılmasını sağlıyor.