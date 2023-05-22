Dokunma hissi veren elektronik deri üretildi: Doğrudan beyinle konuşuyor!
Bir süredir "monolitik bir e-deri" üzerinde çalışmalar yapan Stanford Üniversitesi ekibi beyin ile doğrudan bağlantı kurabilen ve dokunma hissini sağlayan elektronik deri üretti.
Görsel: Stanford Üniversitesi
Bilim insanları ampütelerin protez uzuvlar aracılığıyla insan benzeri bir dokunma hissini deneyimlemesini sağlayan, "doğrudan beyniyle konuşabilen" bir tür elektronik deri icat etti.
Independent Türkçe'nin haberine göre, yapay deri, sinir sinyallerinin beyinle iletişim kurmasına benzer şekilde elektrik sinyallerine dönüştürülen sıcaklık, basınç ve gerginlik sensörleriyle donatıldı.
Stanford Üniversitesi'nden, monolitik e-deri diye bilinen giyilebilir elektronik devreyi geliştiren ekip, Science adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada buluşlarını detaylandırdı.
The Independent'a konuşan, Stanford Üniversitesi'nden çalışmanın kıdemli yazarı Zhenan Bao, yeni nesil teknolojinin robotik bir uzvu uzaktan kontrol ederken fiziksel hisleri ve nesneleri hissetmek için de kullanılabileceğini söyledi.
Görsel: Stanford Üniversitesi
Profesör Bao, "Bir süredir monolitik bir e-deri üzerinde çalışıyorduk" dedi. Bao'nun laboratuvarında doktora adayı olarak görev alan Weichen Wang ise konuyla ilgili açıklamasında "Bu zorluğun büyük bir kısmı, deri benzeri elektronik malzemeler geliştirmekten kaynaklanıyor. Amaç bu malzemeleri sinirler gibi nabız dalgaları üretecek kadar yeterli karmaşıklığa ve insan vücudunda güvenle kullanılabilecek kadar düşük çalışma voltajına sahip entegre devrelere yerleştirilebilecek şekilde yapmaktı" dedi.
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