Dolar kuruna geçilmişti: Assassin’s Creed: Syndicate oyunu ücretsiz oldu!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:04

Black Friday (Kara Cuma) indirimleriyle birlikte dijital video oyun dağıtım platformları birçok popüler oyunda indirimler yaptı.

Ubisoft, PC oyuncuları için Ubisoft Connect platformu üzerinde Steam'de 700 TL'ye satılan Assassin's Creed Syndicate oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Oyunseverler Ubisoft Connect kütüphanelerine 6 Aralık saat 16.00'a kadar oyunu ücretsiz olarak ekleyebilecek ve ömür boyu sahip olacaklar.

Ayrıca Steam'in Sonbahar indirimleri ve Epic Games'in Black Friday indirimleri ise bugün sona erecek.

ASSASSİN'S CREED: SYNDİCATE OYUNUN HİKAYESİ

Hikâye 1868 yılından başlar. Londra'da birçok azılı suç lideri bulundukları bölgeye hakim olur. Yaşadıkları yerdeki halkı yönetmek isteyen bu çeteler Londra'yı esir almıştır. Bütün çeteleri ise Crawford Starrick adında bir tapınakçı yönetmektedir. Londra neredeyse onun gibidir. Starrick'in amacı halkı sadece işçi olarak kullanarak Londra'yı tüm dünyanın en iyi şehri haline getirmektir. Yoksulluk, eşitsizlik ve sömürge kavramı Londra'nın sembolü haline gelmiştir. Evie ve Jacob Frye kardeşler Londra'nın bu durumuna sessiz kalmayarak çeteler ile savaş başlatmıştır. Geri dönüşü olmayan yola giren Frye kardeşler her bir çete liderini öldürerek Starrick'e bir adım daha yaklaşırlar.

ASSASSİN'S CREED: SYNDİCATE KARAKTERLERİ

Jacob Frye (d. 1847) Jacob, sömürgeciliğin ve Sanayi Devrimi'nin baş gösterdiği Londra'nın Crawley kasabasında 1847 yılında doğar. Jacob babası öldükten sonra ikiz kız kardeşi Evie ile Londra'ya taşınırlar ve 21 yaşında Suikastçılara katılır. Jacob tehlikeli, yırtıcı ve pervasız bir çete lideridir ve genellikle eylemlerinin sonucunu düşünmeden hareket eder.

Evie Frye (d. 1847) Evie, Jacob'un ikiz kız kardeşidir. Suikastçılara ikiz erkek kardeşi Jacob ile beraber katılırlar. Evie, ikizi Jacob'ın aksine zeki ve sinsi bir karakterdir ve genellikle Jacob'ın yarattığı hasarı düzeltmeye çalışır, bu yüzden de sık sık onunla ters düşer. (Evie Jacob'dan 4 dakika önce doğmuştur.)

Lydia Frye (d. 1893) Lydia, Jacob Frye'ın torunudur. Jacob ve Evie tarafından suikastçı olarak yetiştirilen Lydia, Birinci Dünya Savaşı esnasında Londra'daki Alman casuslarına ve Tapınakçılara karşı Winston Churchill ile birlikte mücadele vermiştir.