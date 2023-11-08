GTA 6 için beklenen gün geldi: GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 nasıl olacak?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:19

Güncelleme: 08.11.2023 - 18:20

Fenomen oyun GTA 6 uzun yıllardır bekleniyor. GTA 6 uzun yıllardır bekleniyor. Oyunseverler GTA 6'yı merakla beklerken oyunun tanıtım tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6'nın fragmanını Aralık ayında yayımlayacağı iddia edildi.

GTA 6 NASIL OLACAK?

Geliştirilme aşamasında olması, sonrasında oyun içinden sızıntıların gelmesi GTA 6'ya yönelik merakın artmasına neden oldu.

Tanıtım tarihi hakkında resmi bir açıklama da henüz bulunmuyor Bloomberg'e göre GTA 6'nın bu hafta içinde tanıtılması bekleniyor.

GTA 5, 17 Eylül 2013 tarihinde çıkmıştı. Oyun çıkış yaptığı ilk gece 24 saat içerisinde 11 milyondan fazla satış yaparak kendi kategorisinde rekora imza atmıştı.

Oyunun çevrimiçi versiyonun 2020 yılında, 900 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Uzun süredir oyunda ilk kez bir kadın kahramanın yer alacağı söylentiler arasındaydı. Paylaşılan görüntüler de bu söylentileri doğrulamış oldu. Ayrıca yine görüntülere göre oyun 2002’de yayımlanan GTA: Vice City’deki gibi yine Miami’de geçecek.

GTA SERİSİ

Grand Theft Auto, resmi kısaltması ile GTA, oyun programcısı David Jones ve Mike Dailly, Dan ve Sam Houser kardeşler ile oyun tasarımcısı Zachary Clarke tarafından yaratılan video oyunu serisidir. İlk olarak Rockstar North (eski adıyla DMA Design) tarafından Birleşik Krallık’da geliştirilmiş ve Rockstar Games tarafından yayımlanmıştır. Serinin adı büyük otomobil soygunu anlamına gelen “grand theft auto” teriminden gelmektedir.

Grand Theft Auto serisi gerçek dünyanın kurgulanmış ve farklı zaman dilimlerindeki yerlerinde geçer. Serinin New York'tan esinlenilerek tasarlanan Liberty City, Miami'den esinlenilerek tasarlanan Vice City, Los Angeles'tan esinlenerek tasarlanan Los Santos, San Francisco'dan esinlenerek tasarlanan San Fierro, Las Vegas'tan esinlenerek tasarlanan Las Venturas ve Kaliforniya'dan esinlenilerek tasarlanan birçok şehri, kırsal alanı, dağlık alanı ve kasabayı içinde bulunduran San Andreas eyaletinde geçmektedir. İlk oyundaki San Andreas eyaletinde yalnızca San Francisco'dan esinlenilmiştir. Eklenti paketleriyle oyun şehri Londra üzerine inşa edilmiştir.

Serinin hikâyelerinin geçtiği zaman dilimlerinin kronolojik sıralamasına göre;

1961 – Grand Theft Auto: London, 1961

1969 – Grand Theft Auto: London, 1969

1984 – Grand Theft Auto: Vice City Stories

1986 – Grand Theft Auto: Vice City

1992 – Grand Theft Auto: San Andreas

1997 – Grand Theft Auto

1998 – Grand Theft Auto: Liberty City Stories

1999 – Grand Theft Auto II

2000 – Grand Theft Auto Advance

2001 – Grand Theft Auto III

2008 – Grand Theft Auto IV

2008 – Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

2008 – Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony

2009 – Grand Theft Auto: Chinatown Wars

2013 – Grand Theft Auto V

2021a – Grand Theft Auto: The Trilogy

2021b - Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition