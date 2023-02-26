Doldurulmuş kuşlar kullanılarak drone yapıldı

Bir grup araştırmacı tarafından doldurulmuş kuşların parçalarından yapılan bir drone geliştirildi. Oldukça gerçekçi gözüken drone, hayvanları izlemek için kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 10:48
Doldurulmuş kuşlar kullanılarak drone yapıldı
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Son yıllarda drone teknolojileri oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Kargo taşımacılığında bile kullanılan dronlara bir yenisi daha eklendi. Bir grup araştırmacı tarafından ölü kuşların doldurulmuş bedenleri kullanılarak bir drone geliştirici. Oldukça gerçekçi gözüken drone sayesinde vahşi hayvanlar daha rahat takip edilebilecek.  

Ornithopters” olarak isimlendirilen bu dronlar oldukça doğal gözüktüğü için casusluk faaliyetleri için de kullanılabilir. Drone aynı kuşlarda olduğu gibi kanat, gövde ve kuyruktan oluşuyor. Drone kanatları aynı bir kuş gibi çırpıyor ve pervane görevinde kullanıyor.

Kanat çırpma hareketinin dronun dengesini bozmaması için aerodinamik simülatörler kullanılarak optimize edilmiş. Açıklanan bilgilere göre drone, oldukça fazla enerji tüketiyor. Araştırmacılar bu durumun önüne geçmek için bir sonraki aşamada “Ayak” eklemeyi düşünüyorlar.


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