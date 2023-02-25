Mısır'da antik döneme ait 32 mezar keşfedildi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:12

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, "Bu keşif, Yukarı Mısır'ın tarihi hakkındaki gizemlerin çözülmesi açısından son derece önemli" diye konuştu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Roma dönemi mezarları kapaksız ya da yazıtsız olarak bulunurken, Kıpti dönemine ait mezarlar, içlerinde pek çok çanak çömleğin olduğu yer altındaki dikdörtgen deliklerden oluşuyor. Açıklamada bulunan mezarlardan birinin zarar görmemiş durumda olduğu, diğerlerininse antik dönemdeki yağmacılar tarafından açıldığı dile getirildi.