Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:44

Güncelleme: 20.01.2024 - 12:44

Uzaya çıkan ilk Türk'ü taşıyan Dragon kapsülünün ne olduğu sosyal medyada yurttaşlar arasında araştırma konusu oldu. Peki, Dragon kapsülü nedir? Dragon kapsülünün özellikleri neler?

DRAGON KAPSÜLÜ NEDİR?

SpaceX Dragon veya Dragon 1, Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından geliştirilen, kargo taşımaya yönelik, tekrar kullanılabilen bir uzay aracıdır. 2010 Aralık ayındaki ilk resmi uçuşu sırasında, Dragon, yörüngeye çıktıktan sonra sağlam bir şekilde geri getirilebilmiş olan, ticari olarak inşa edilmiş ve işletilmiş ilk uzay aracı olmuştur. 25 Mayıs 2012 tarihinde, Dragon aracının sadece kargo taşıyabilen çeşidi, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uzay kenetlenmesi gerçekleştiren ilk ticari uzay aracı olmuştur. Dragon kapsülü tekrar kullanılabilir şekilde tasarlandığı için birden çok görevde fırlatılabilir. Dragon kapsülü 18 adet Draco iticisi ile donatılmıştır.

DRAGON KAPSÜLÜNÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip. Dragon kapsülü 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.