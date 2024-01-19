Mahfi Eğilmez'den uzay sorusu! Aynı maliyetle neler yapabilirdik?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:33

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:33

Türkiye'nin 'İlk Türk astronotu' unvanını alan Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için ödenen 55 milyon dolarla nelerden vazgeçildiğini sordu.

Eğilmez, Türkiye'nin 55 milyon dolar ödeyerek uzaya astronot gönderme macerasını, "Yapımında hiçbir katkımız olmayan, bize hiçbir katkısı olmayacak olan bir uzay gemisiyle bir Türk astronotu, uzay gemisinin sahiplerine 55 milyon dolar ödeyerek uzaya göndermekle neleri yapmaktan vaz geçtik sorusu alternatif maliyet kavramının iyi bir örneğidir" sözleriyle eleştirdi.

"Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik?" diye soran Mahfi Eğilmez şunları kaydetti:

"Özellikle kamu yatırımları ya da işleri yapılırken asıl dikkat edilmesi gereken konu alternatif maliyet (tercih maliyeti, vazgeçme maliyeti) denilen maliyet kavramıdır. Maliyet, muhasebe açısından yapılan işin mal oluş bedelidir. Konu ekonomiye gelince ortaya bir de alternatif maliyet çıkar. Bu kavramı en basit şekilde açıklamak için bir soru sorabiliriz: Eğer bu işi yapmasaydık aynı maliyetle neler yapabilirdik? Uzay için faydalı yatırımlardan vazgeçildiği açıktır."