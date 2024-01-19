Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezenavcı değil! Uzaya çıkan ilk Türk kimdir? İlk Türk uzaya ne zaman çıktı?
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Ancak Gezeravcı uzaya çıkan ilk Türk değil. Peki, Uzaya çıkan ilk Türk kimdir? İlk Türk uzaya ne zaman çıktı?
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. Ancak Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olmadığı anlaşıldı. Peki, Uzaya çıkan ilk Türk kimdir? İlk Türk uzaya ne zaman çıktı?
UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK KİM?
Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezenavcı değil, Toktar Ebubekirov'dur. Peki aslında Toktar Ebubekirov kimdir? Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk uzaya çıkan kahramanı Toktar Aubakirov, 27 Temmuz 1946'da Kazakistan'ın Karkaralinsk şehrinde doğdu. asker bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Aubakirov, pilotluk hayaliyle yaşadı ve bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştı. 1971 yılında Orenburg Yüksek Askeri Havacılık Okulu'nu bitirdikten sonra, çeşitli savaş uçaklarıyla uçtu ve birçok test pilotluğu görevi gerçekleştirdi.1985 yılında Yuri Gagarin Kozmonotluk Eğitim Merkezi'ne seçildi ve yoğun eğitimler aldı. 2 ekim 1991 tarihinde soyuz tm-13 uzay aracıyla mir uzay istasyonuna gitti. Bu yolculukla beraber Kazakistan ve Türk dünyasının uzaya çıkan ilk insan oldu.
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