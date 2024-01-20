İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Dragon kapsülü 12.45'te kenetlenecek
Alper Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Axiom'dan yapılan açıklamada "Kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na TSİ 13.45'te kenetlenmesi bekleniyor" denildi.
Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Kapsülün kenetlenme işleminin 13:45'te gerçekleşmesi öngörülüyor. Astronotlar için karşılama töreni de 15:35'te yapılacak.
KENETLENME SAATİ DEĞİŞTİ
İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu. Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti.
Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesi TSİ 13:45'e ertelendi.
GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK
Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor.
İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.
Öte yandan kenetlenme için Axiom'un X hesabında saat 12:00'den itibaren özel yayın başlayacak.
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