İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda: Dragon kapsülü 12.45'te kenetlenecek

Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:45

Güncelleme: 20.01.2024 - 11:45

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Kapsülün kenetlenme işleminin 13:45'te gerçekleşmesi öngörülüyor. Astronotlar için karşılama töreni de 15:35'te yapılacak.

KENETLENME SAATİ DEĞİŞTİ

İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu. Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti.

Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesi TSİ 13:45'e ertelendi.

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor.

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Öte yandan kenetlenme için Axiom'un X hesabında saat 12:00'den itibaren özel yayın başlayacak.