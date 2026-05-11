Dua Lipa Samsung'a dava açtı

11.05.2026 00:51:00
Haber Merkezi
Yeni bildirildiğine göre dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa, Samsung'a izin ve telif hakkı sebepleriyle dava açtı.

Sanatçılar özellikle teknoloji şirketlerine telif konusunda davalar açabiliyor. Özellikle yapay zeka şirketlerine açılan davalar, sanatçılardan izinsiz ve telif hakkı ödenmeden yüzlerinin ya da yaptıkları işlerin kullanılması sebebiyle açılıyor. 

Güney Kore merkezli Samsung'a izin ve telif hakkı ihlali sebebiyle dava açıldı. 

Variety'nin aktardığına göre Dua Lipa'nın açtığı davanın dilekçesinde Samsung'un telif hakkı ve marka ihlalinin yanı sıra izinsiz ticari sömürüden de sorumlu tutulduğu belirtiliyor.

Şikayet, Samsung'un geçen yıl televizyonlarının ambalajlarında Dua Lipa'nın yüzünün görselini kullanmasından kaynaklanıyor. İngiliz müzisyen, Haziran 2025 civarında bunu öğrendikten sonra Samsung'tan ambalajlarda kendi görsellerinin kullanmayı bırakmasını defalarca talep etti. Samsung, ise bu taleplere karşı duyarsız kalarak kullanmaya devam etti. 

Dava dilekçesinde Samsung'un Lipa'nın izni olmamasına rağmen hala bu ürünlerin ambalajlarını değiştirmediği de belirtildi. Özellikle Dua Lipa'yı televizyonların kutularında gören hayranlarının hedef alındığı ve Lipa üzerinden ticari olarak kar edildiğinin altı çizildi.

