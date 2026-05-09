Sony'den PlayStation 4 sahiplerine GTA VI için mesaj gitmeye başladı

Çıkış tarihi ertelenen ancak son durumda 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi beklenen GTA VI için PS4 kullanıcıları mesaj almaya başladı. Bu mesajda PS5'lere gelecek oyunu istek listesine alan PS4 kullanıcılarının cihazlarını yükseltmesi öneriliyor.

Oyunun çıkış tarihi sürekli daha önce ertelenmiş ve kullanıcıların tepkisine sebep olmuştu.

Serinin devam oyunu ancak bambaşka bir hikayeyi konu alacak oyunda iki ana karakter yer alıyor. Kadın ve erkek ana karakterler serinin önceki oyunlarında olduğu gibi suç dünyasında yer alacaklar ve rengarenk bir şehir hayatı sunacak.

GTA VI ilk etapta PS5 başta olmak üzere Xbox Series X ve S kullanıcıları için sunulacak. Daha sonra PC tarafına getirilmesi bekleniyor.