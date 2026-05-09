Instagram'da uçtan uca şifreleme dönemi sona erdi

9.05.2026 19:57:00
Instagram'da direkt mesajlar tarafı için güvenlik önlemi olarak sunulan uçtan uca şifreleme sistemi artık sunulmayacak.

Meta'nın bünyesinde yer alan Instagram'ın mesajlaşma tarafı için alınan karar ile artık uçtan uca şifreleme altyapısı kullanılmıyor. 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sona eren sistem kullanıcıların direkt mesajlarını güvence altına alıyordu.

Instagram'ın blog sayfasında konuyla ilgili güncelleme şu şekilde yer alıyor:

Bu değişiklikten etkilenen sohbetleriniz varsa tutmak isteyebileceğiniz medya veya mesajları nasıl indirebileceğinize ilişkin talimatlar görürsünüz. Instagram’ın daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız etkilenen sohbetlerinizi indirmeden önce uygulamayı da güncellemeniz gerekebilir.

Instagram'daki direkt mesajlarda sunulan uçtan uca şifreleme sistemiyle bir konuşmadaki her bir cihaz, konuşmayı korumak için kullanılan özel bir anahtara sahip oluyordu. Mesajların ve aramaların uçtan uca şifreleme ile güvence altına alınıp alınmadığını kontrol etmek için birisiyle anahtarlarınızı karşılaştırabiliyordunuz. Mesela, uçtan uca şifrelenmiş bir sohbette bir mesaj gönderdiğinizde cihazınız mesajı gönderirken kilitliyor. Bu mesajın kilidi yalnızca sohbetin özel anahtarlarından birine sahip olan bir cihaz tarafından açılabiliyor. Bu durumun bir benzeri görüntülü ve sesli konuşmaların içeriği için de geçerli oluyordu.

Bu sayede özel anahtarlara sahip olan kişilerin dışında, Meta da dahil olmak üzere hiç kimse mesajları okuyamaz veya görüşmelere ulaşamazdı.

