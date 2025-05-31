Dünya bir gün yörüngesinden çıkabilir mi?

Hollywood filmlerinde sıkça karşımıza çıkan kıyamet senaryoları, çoğu zaman kurgu olarak kalır. Ama bilim insanları bu kez, gerçek olabilecek bir ihtimali gündeme getirdi: Dünya bir gün uzay boşluğuna savrulabilir mi? Başka bir deyişle, yörüngesinden çıkabilir mi?

Planetary Science Institute ve Bordeaux Üniversitesinden araştırmacılar, Güneş’e yakın geçen bir yıldızın, gezegenimizin yörüngesini bozabileceğini öne sürüyor. Böyle bir senaryoda, Dünya Güneş’ten uzaklaşarak adım adım donmaya başlayacak ve yaşam koşulları hızla ortadan kalkacaktır. Üstelik bunun için gezegenin çok uzaklara gitmesine de gerek yok. Sadece Mars yörüngesine yaklaşmak bile, Dünya’nın büyük bölümünü buzla kaplamaya yetebilir.

GERÇEKTEN OLABİLİR Mİ?

Chip'in yer verdiği araştırmaya göre, önümüzdeki beş milyar yıl içinde böyle bir olayın yaşanma ihtimali 500’de bir. Az ama sıfır değil. Dahası, Mars’ın yörüngesinden çıkma ya da başka bir gezegenle çarpışma olasılığı da yüzde 0,3; Dünya içinse bu oran yüzde 0,2 olarak hesaplanıyor.

Elbette bu senaryo, üzerinde düşünülen tek olası son değil. Uzayda başıboş dolaşan kara delikler, dev asteroit çarpmaları, nükleer savaş, yapay zekanın kontrolden çıkması ya da Dünya’nın manyetik kutuplarının yer değiştirmesi gibi başka ihtimaller de yıllardır tartışılıyor. Bütün bu senaryolar bir yana, bugün halen yaşanabilir bir gezegende yaşıyor olmamız başlı başına bir şans. Felaketler uzak gelecekte bizi bekliyor olabilir ama bugünün kıymetini bilmek, belki de en gerçekçi yaklaşım.