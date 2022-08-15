Dünya en kısa gün rekorunu kırdı: Bir gün 24 değilse kaç saat?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:02

Bir gün aslında her zaman 24 saatlik bir zaman dilimini kapsamaz. Bir gün, dinozorlar çağında 21 saat iken günümüzde 24 saattir. Fakat değişen etmenler ile günümüzde bir gün her zaman 24 saat sürmemektedir. Günümüzde bir günlük sürede değişimler olmaya başlıyor.

ZAMAN NASIL ÖLÇÜLÜR?

Zamanın ölçülmesi, Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki hareketini esas almaktadır. Gezegenin kendi etrafındaki bir tam dönüşü bir gün olarak nitelendirilir.

Birleşik Devletler Deniz Gözlemevi’nin yaptığı açıklamaye göre, zamanı ölçerken astronomik-evrensel araçlar ve atomik saatler kullanıyoruz. Astronomik zamanı açıklarken, Dünya'nın dönüşü, yıldızların ve ayın hareketlerini de hesaba katarak ayarlıyoruz.

DÜNYA KAÇ YILDIR HIZLANIYOR?

İngiliz Daily Mail gazetesi, Dünya'nın kendi etrafındaki bir tam dönüş hızının arttığını açıkladı. Daily Mail'deki resmi verilere bakarsak, Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşünün son 50 yılda hızlandığı ortaya çıktı.

Dünyanın bir günü en kısa sürede tamamladığı tarih 19 Temmuz 2020 oldu. Dünya bir günü, 24 saatten 1,47 mili saniye daha kısa zamanda tamamlandı.

Dünya, 29 Haziran 2022'deki turu 24 saatten 1,59 mili saniye daha kısa sürede tamamladı. Böylece en kısa gün rekoru kırıldı.

DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZINI ARTTIRAN ETKENLER NELERDİR?

Dünyanın dönüş hızını arttıran etmenler arasında, yer kabuğunda meydana gelen değişiklikler ve Dünya’nın katı iç çekirdeğiyle sıvı dış çekirdeği arasındaki değişimler etkili oldu.

DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI NEDEN ARTTI?

Dünyadaki sıcaklıkların artmasıyla, buzullar erimeye başladı. Bununla beraber kutup bölgelerindeki ağır buz yükü de azaldı ve yer kabuğu bu bölgelerde dışarıya doğru genişlemeye başladı. Daha da yuvarlaklaşan Dünyanın dönüş hızı arttı. Ayrıca, Ay’ın bizden her yıl 4 cm uzaklaşması, bazı bilim insanlarına göre Dünya’nın hızlanmasında ki etkiyi arttırdı.