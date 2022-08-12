Dünyadan manzaralar: Kürtaj yasakları ve sınırlamaları...

Güvenli ve yasal kürtaj hakkı, dünya çapında çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesi ve ulusal düzeydeki anayasalar tarafından korunan temel bir insan hakkıdır.

Bazı devletler kürtaj hakkını tamamen yasaklıyor. Bazı devletler ise kürtaj hakkına müdahale olarak hamileliğin sonlandırılması noktasında belli süreler belirliyor. Bu listede kürtaj hakkına sıkı önlemler alan ülkelerden bazılarını derledik. İşte o ülkeler...