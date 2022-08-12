Dünyadan manzaralar: Kürtaj yasakları ve sınırlamaları...

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 15:41
<p><strong>Güvenli ve yasal kürtaj hakkı</strong>, dünya çapında çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesi ve ulusal düzeydeki anayasalar tarafından korunan temel bir insan hakkıdır.</p> <p>Bazı devletler kürtaj hakkını tamamen yasaklıyor. Bazı devletler ise kürtaj hakkına müdahale olarak hamileliğin sonlandırılması noktasında belli süreler belirliyor. Bu listede kürtaj hakkına sıkı önlemler alan ülkelerden bazılarını derledik. İşte o ülkeler...</p>

Güvenli ve yasal kürtaj hakkı, dünya çapında çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesi ve ulusal düzeydeki anayasalar tarafından korunan temel bir insan hakkıdır.

Bazı devletler kürtaj hakkını tamamen yasaklıyor. Bazı devletler ise kürtaj hakkına müdahale olarak hamileliğin sonlandırılması noktasında belli süreler belirliyor. Bu listede kürtaj hakkına sıkı önlemler alan ülkelerden bazılarını derledik. İşte o ülkeler...

<p><strong>TÜRKİYE</strong></p> <p>Ülkemizde 10 haftayı geçmeyen gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtajla sonlandırılmasına izin vermektedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunun 99. Maddesi “<strong>kadının mağdur olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde</strong>” yasal kürtaj süresini 20 hafta olarak düzenliyor. </p>

TÜRKİYE

Ülkemizde 10 haftayı geçmeyen gebeliklerin isteğe bağlı olarak kürtajla sonlandırılmasına izin vermektedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunun 99. Maddesi “kadının mağdur olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde” yasal kürtaj süresini 20 hafta olarak düzenliyor. 

<p><strong>POLONYA</strong></p> <p><strong>Avrupa Parlamentosu Forumu</strong>'na göre, Polonya doğum kontrol yöntemlerine erişim konusunda Avrupa'nın<strong> en kötü</strong> durumdaki ülkesidir. Polonya’daki hastanelerde kürtaj yaptırma imkanına çok zor ulaşılıyor. 2021'de  Polonya’da kürtaj yasası daha katı bir zemine oturtuldu. Yasaya göre, oluşan bir komplikasyon sonucu kadının hayatını kurtarmak ve tecavüz- ensest ilişki sonucu oluşan hamileliği bitirmek için kürtaja izin veriliyor. </p>

POLONYA

Avrupa Parlamentosu Forumu'na göre, Polonya doğum kontrol yöntemlerine erişim konusunda Avrupa'nın en kötü durumdaki ülkesidir. Polonya’daki hastanelerde kürtaj yaptırma imkanına çok zor ulaşılıyor. 2021'de  Polonya’da kürtaj yasası daha katı bir zemine oturtuldu. Yasaya göre, oluşan bir komplikasyon sonucu kadının hayatını kurtarmak ve tecavüz- ensest ilişki sonucu oluşan hamileliği bitirmek için kürtaja izin veriliyor. 

<p><strong>MISIR</strong></p> <p>Mısır'da kürtaj,<strong> illegaldir. </strong>Bununla birlikte, Ceza Kanunu'nun 61. Maddesi uyarınca, hamile kadının hayatını kurtarmak için gerekli olan kürtaja izin verilmesi şeklinde yorumlanan istisna durumlar vardır.</p> <p>Bu istisnalara örnek verilirse hamilelik durumu, kadının sağlığı için tehlike oluşturduğunda ve ceninin sağlık problemleri gibi durumlarda kürtaja izin verilebiliyor. Kadın hayati tehlikede olmadığı sürece, doktor ancak iki uzmanın da uygun görmesi halinde kürtaj yapabiliyor.</p>

MISIR

Mısır'da kürtaj, illegaldir. Bununla birlikte, Ceza Kanunu'nun 61. Maddesi uyarınca, hamile kadının hayatını kurtarmak için gerekli olan kürtaja izin verilmesi şeklinde yorumlanan istisna durumlar vardır.

Bu istisnalara örnek verilirse hamilelik durumu, kadının sağlığı için tehlike oluşturduğunda ve ceninin sağlık problemleri gibi durumlarda kürtaja izin verilebiliyor. Kadın hayati tehlikede olmadığı sürece, doktor ancak iki uzmanın da uygun görmesi halinde kürtaj yapabiliyor.

<p><strong>PAKİSTAN</strong></p> <p>Pakistan’da Mısır’da olduğu gibi hamile kadının hayati bir tehlikesi söz konusu olduğunda kürtaj izni veriliyor. İstisnai nedenler dışında Pakistan’da kürtaj hakkına erişim mevcut değildir.</p>

PAKİSTAN

Pakistan’da Mısır’da olduğu gibi hamile kadının hayati bir tehlikesi söz konusu olduğunda kürtaj izni veriliyor. İstisnai nedenler dışında Pakistan’da kürtaj hakkına erişim mevcut değildir.

<p><strong>BREZİLYA</strong></p> <p>Brezilya’da da kürtaj çok sıkı bir şekilde önlenmeye çalışılıyor. Brezilya kanunlarına  göre, hamile kadın kürtaj olmadan önce tecavüz veya ensest sonucu olduğuna dair hastaneden<strong> resmi bir karar almak zorundadır.</strong> </p>

BREZİLYA

Brezilya’da da kürtaj çok sıkı bir şekilde önlenmeye çalışılıyor. Brezilya kanunlarına  göre, hamile kadın kürtaj olmadan önce tecavüz veya ensest sonucu olduğuna dair hastaneden resmi bir karar almak zorundadır. 

<p><strong>KOLOMBİYA</strong></p> <p>Kolombiya'da 2006 yılında yapılan düzenlemeyle, kürtaj hakkı ancak tecavüz veya hamile kadının sağlığı tehlikede olduğunda tanınıyordu. 2022 yılında yapılan değişiklik ile Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin <strong>ilk 24 haftasında yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı. </strong></p>

KOLOMBİYA

Kolombiya'da 2006 yılında yapılan düzenlemeyle, kürtaj hakkı ancak tecavüz veya hamile kadının sağlığı tehlikede olduğunda tanınıyordu. 2022 yılında yapılan değişiklik ile Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin ilk 24 haftasında yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı. 

<p><strong>İNGİLTERE</strong></p> <p>İngiltere’de hamile bir kadın hamilelik evresinde 24 haftayı doldurmadan önce kürtajda sakınca görülmez. Fakat hamilelikte 24 haftayı geçildikten sonra ancak anne ve cenin sağlığı durumunda kürtaja izin verilir. </p>

İNGİLTERE

İngiltere’de hamile bir kadın hamilelik evresinde 24 haftayı doldurmadan önce kürtajda sakınca görülmez. Fakat hamilelikte 24 haftayı geçildikten sonra ancak anne ve cenin sağlığı durumunda kürtaja izin verilir. 

<p><strong>EL SALVADOR</strong></p> <p>El Salvador’da 1998'de uygulamaya giren kanunla birlikte kürtaj yaptırılması yasaktır. Tecavüz vakalarında ya da annenin hayatı risk altında olsa bile kürtaj hakkı kadına tanınmıyor. Ülke, bu yasaya uymayan kadınları cinayet suçundan yargılıyor ve <strong>50 yıla kadar hapis cezası verebiliyor.</strong></p>

EL SALVADOR

El Salvador’da 1998'de uygulamaya giren kanunla birlikte kürtaj yaptırılması yasaktır. Tecavüz vakalarında ya da annenin hayatı risk altında olsa bile kürtaj hakkı kadına tanınmıyor. Ülke, bu yasaya uymayan kadınları cinayet suçundan yargılıyor ve 50 yıla kadar hapis cezası verebiliyor.

<p><strong>FİLİPİNLER</strong></p> <p>Kürtaj Filipinler’de yasa dışıdır. Filipinler’de annenin hayati tehlikesi olduğu zaman kürtaj için izin veriliyor. Yasaya göre, hamile kadınların bazı yollardan düşük yaptığı tespit edilirse 2 yıldan<strong> 6 yıla kadar Filipinler’de hapis cezasına çarptırılıyor.</strong></p>

FİLİPİNLER

Kürtaj Filipinler’de yasa dışıdır. Filipinler’de annenin hayati tehlikesi olduğu zaman kürtaj için izin veriliyor. Yasaya göre, hamile kadınların bazı yollardan düşük yaptığı tespit edilirse 2 yıldan 6 yıla kadar Filipinler’de hapis cezasına çarptırılıyor.

<p><strong>MALTA</strong></p> <p>Avrupa Birliği’ne üye olmasına rağmen kürtajın yasak olduğu tek ülkedir. Malta'da hamile kadınların hayatları risk altında olsa dahi kürtaj hakkına sahip değillerdir. Hatta kadınların kürtaj yaptırması Malta yasalarında üç yıla kadar<strong> hapis cezasına neden oluyor. </strong></p>

MALTA

Avrupa Birliği’ne üye olmasına rağmen kürtajın yasak olduğu tek ülkedir. Malta'da hamile kadınların hayatları risk altında olsa dahi kürtaj hakkına sahip değillerdir. Hatta kadınların kürtaj yaptırması Malta yasalarında üç yıla kadar hapis cezasına neden oluyor. 

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