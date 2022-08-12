Dünyadan manzaralar: Kürtaj yasakları ve sınırlamaları...
Güvenli ve yasal kürtaj hakkı, dünya çapında çok sayıda uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmesi ve ulusal düzeydeki anayasalar tarafından korunan temel bir insan hakkıdır.
Bazı devletler kürtaj hakkını tamamen yasaklıyor. Bazı devletler ise kürtaj hakkına müdahale olarak hamileliğin sonlandırılması noktasında belli süreler belirliyor. Bu listede kürtaj hakkına sıkı önlemler alan ülkelerden bazılarını derledik. İşte o ülkeler...
POLONYA
Avrupa Parlamentosu Forumu'na göre, Polonya doğum kontrol yöntemlerine erişim konusunda Avrupa'nın en kötü durumdaki ülkesidir. Polonya’daki hastanelerde kürtaj yaptırma imkanına çok zor ulaşılıyor. 2021'de Polonya’da kürtaj yasası daha katı bir zemine oturtuldu. Yasaya göre, oluşan bir komplikasyon sonucu kadının hayatını kurtarmak ve tecavüz- ensest ilişki sonucu oluşan hamileliği bitirmek için kürtaja izin veriliyor.
MISIR
Mısır'da kürtaj, illegaldir. Bununla birlikte, Ceza Kanunu'nun 61. Maddesi uyarınca, hamile kadının hayatını kurtarmak için gerekli olan kürtaja izin verilmesi şeklinde yorumlanan istisna durumlar vardır.
Bu istisnalara örnek verilirse hamilelik durumu, kadının sağlığı için tehlike oluşturduğunda ve ceninin sağlık problemleri gibi durumlarda kürtaja izin verilebiliyor. Kadın hayati tehlikede olmadığı sürece, doktor ancak iki uzmanın da uygun görmesi halinde kürtaj yapabiliyor.
İlgili Haberler
- Megakentin haritası çıktı! Göç şehri İstanbul'da en çok hangi ilden insan var?
- Tokat'ın ilçeleri! Tokat'ın kaç ilçesi vardır? Tokat'ın ilçe nüfusları kaç? Tokat'ın ilçe belediyeleri hangi partide?
- Tekirdağ'ın ilçeleri! Tekirdağ'ın kaç ilçesi vardır? Tekirdağ'ın ilçe nüfusları kaç? Tekirdağ'ın ilçe belediyeleri hangi partiden?
Video Haberler
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
- Yolda bıçaklandı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
- O kaymakam Hatay Vali Yardımcılığı’na atandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- ‘Bizi eleştirenler bize oy verecek’
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Çavuşoğlu'ndan 'Beşar Esad' sorusuna yanıt
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak