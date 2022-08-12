10 maddede Zeytinli Rock Festivali
2022 yılında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "Zeytinli Rock Festivali"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi.
Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. 29.12.2021 yılında yapılan ihalede Milyon Yapım Organizasyon 7 yıllık ihaleyi alan firma oldu.
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