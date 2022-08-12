10 maddede Zeytinli Rock Festivali

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 17:21
<p>Zeytinli Rock Festivali bu yıl yasaklara sahne olacak. Festival tarihçesinde önemli detaylar nelerdir? Zeytinli Rock Festivali hakkında merak edilen o detaylar...</p>

Zeytinli Rock Festivali bu yıl yasaklara sahne olacak. Festival tarihçesinde önemli detaylar nelerdir? Zeytinli Rock Festivali hakkında merak edilen o detaylar...

<p><strong> Zeytinli Rock Festivali</strong> ilk kez Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dalyan sahilinde 2005’te düzenlenmiştir.</p>

Zeytinli Rock Festivali ilk kez Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dalyan sahilinde 2005’te düzenlenmiştir.

<p>2008 yılına kadar Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 2009 ve 2010 yıllarında organizasyonu düzenleyen firmanın belediye ile anlaşamaması nedeniyle Rock Tatili adını alarak Foça'ya taşınmış ve 2 yılın ardından sona ermiştir.</p>

2008 yılına kadar Edremit Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 2009 ve 2010 yıllarında organizasyonu düzenleyen firmanın belediye ile anlaşamaması nedeniyle Rock Tatili adını alarak Foça'ya taşınmış ve 2 yılın ardından sona ermiştir.

<p>Zeytinli Rock Festivali, 2014 yılında Umut Kuzey'in çabalarıyla 3 gün gerçekleşmiştir.</p>

Zeytinli Rock Festivali, 2014 yılında Umut Kuzey'in çabalarıyla 3 gün gerçekleşmiştir.

<p>Zeytinli Rock Festivali, 2015 yılında 4 güne ve iki sahneye çıkmıştır.</p>

Zeytinli Rock Festivali, 2015 yılında 4 güne ve iki sahneye çıkmıştır.

<p>2018 yılında Hayko Cepkin, Zeytinli Rock Festivali’nde konser alanına paraşütle inerek bir ilke imza attı. </p> <p>O anlar festivalin tarihine geçti.</p>

2018 yılında Hayko Cepkin, Zeytinli Rock Festivali’nde konser alanına paraşütle inerek bir ilke imza attı. 

O anlar festivalin tarihine geçti.

<p>Keşif Sahnesi'nin katılımcı grupları için <strong> İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Fatma Turgut, Alen Konakoğlu, Güven Erkin Erkal</strong> gibi müzik sektörünün değerli isimlerinden oluşan bir jüri ile şehir şehir gezerek  '<strong>YüzdeyüzMüzikEkspre</strong>s' elemelerini düzenlemişlerdir.</p>

Keşif Sahnesi'nin katılımcı grupları için  İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Fatma Turgut, Alen Konakoğlu, Güven Erkin Erkal gibi müzik sektörünün değerli isimlerinden oluşan bir jüri ile şehir şehir gezerek  'YüzdeyüzMüzikEkspres' elemelerini düzenlemişlerdir.

<p>Zeytinli Rock Festivali 2019 yılında Kırmızı Sahne ve Siyah Sahne'de 75 sanatçıyı ağırlamıştır.</p>

Zeytinli Rock Festivali 2019 yılında Kırmızı Sahne ve Siyah Sahne'de 75 sanatçıyı ağırlamıştır.

<p>Zeytinli Rock Festivali, 2020’de koronavirüs nedeniyle yapılmamış, 2021’de Burhaniye’de düzenlenmiştir.</p>

Zeytinli Rock Festivali, 2020’de koronavirüs nedeniyle yapılmamış, 2021’de Burhaniye’de düzenlenmiştir.

<p>2022 yılında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "<strong>Zeytinli Rock Festivali</strong>"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi. </p> <p>Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. 29.12.2021 yılında yapılan ihalede <strong>Milyon Yapım Organizasyon</strong> 7 yıllık ihaleyi alan firma oldu.</p>

2022 yılında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca kişiyi ağırlayan "Zeytinli Rock Festivali"nin yeni ev sahibi Burhaniye olarak belirlendi. 

Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve DENETKO ile ORJAN sahil sitelerinin arasında denize sıfır olarak yer alan 65 bin m2 alanda yapılacak festival için ihale yapıldı. 29.12.2021 yılında yapılan ihalede Milyon Yapım Organizasyon 7 yıllık ihaleyi alan firma oldu.

<p><strong>Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı</strong>, 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermediğini açıkladı. Bunun üzerine sanatçılardan ve yurttaşlardan gelen tepkiler, gündeme oturdu. Festivalin akıbetinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor...</p>

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermediğini açıkladı. Bunun üzerine sanatçılardan ve yurttaşlardan gelen tepkiler, gündeme oturdu. Festivalin akıbetinin ne olacağı şimdilik bilinmiyor...

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