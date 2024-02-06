Dünya günümüzdeki halini almadan 'tombik pide döner' şeklindeydi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:21

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:21

Dünyanın yuvarlak olduğu bilgisi herkesin zihninde doğal bir bilgi olarak bulunuyor ancak şimdi bilim insanları Dünya'nın eskiden elipsoit olmayabileceğini düşünmeye başladı. Bilim insanları Dünya'nın bir Malteser gibi küresel olmak yerine, yaşamının çok erken dönemlerinde bir tür pita ekmeği ya da tombik pide döner gibi, daha düz ve yukarıdan basık bir elips formuna sahip olduğunu düşünüyor.

ESKİDEN GENÇ GEZEGENLERİN KÜRE ŞEKLİNDE OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Chip'te yer alan habere göre Bilim insanları daha önce 'protoplanetlerin' yani yıldızların etrafında yeni oluşmuş çok genç gezegenlerin, küre şeklinde olacağını varsayıyordu. Bu varsayımı test etmek için Central Lancashire Üniversitesi'nden araştırmacılar, gezegenlerin yıldızların etrafındaki gaz disklerinden nasıl oluşabileceğini simüle ettiler.

Gelişmiş süper bilgisayarlarda yapılan ölçümler ve simülasyonlar ortaya çıkardı ki, yeni oluşan gezegenlerin küre/yuvarlak olmak yerine aslında alttan ve üstten basık bir elips formunda olabileceği anlaşıldı.

Peki böyle bir bilgi, neden bugüne kadar tespit edilemedi? Çünkü bilim insanları ilk kez simülasyonlarında yeni doğan gezegenlerin 3 boyutlu şekillerini hesapladılar. Makalenin ortak yazarı Dr. Dimitris Stamatellos şunları söylüyor:

''Simülasyonda Smarties'e ("bonibon" benzeri bir şekerleme markası) oldukça benzeyen yassı sferoidler oldukları ortaya çıkınca çok şaşırdık. Uzun zamandır gezegen oluşumu üzerine çalışıyoruz ancak daha önce hiç simülasyonlarda gezegenlerin şekillerini kontrol etmeyi düşünmemiştik. Her zaman küresel olduklarını varsaymıştık."

Gözlemleyebildiğimiz gezegenlerin çoğu küre şeklinde ya da en azından küre olmaya çok yakın. Dünya kutuplarından yaklaşık yüzde 0,3 oranında, Jüpiter yaklaşık yüzde 6 oranında ve Satürn yüzde 10 oranında basık. Buna rağmen teleskoplarımızın tespit ettiği gezegenlerin hepsi küre formunda.

Peki evrende hiç yeni doğan ve pide döner şeklinde gezegen yok mu? Onları neden göremiyoruz? Öyle görünüyor ki, bilim insanları artık bu gezegenleri aramaya başlayacaklar. Eğer canlı kanlı bir "pide döner gezegeni" yakalamayı başarırlarsa, gezegen oluşumuna dair tüm bildiklerimiz en baştan yazılacak.