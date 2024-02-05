Dünyanın en çok tercih edilen tarayıcıları açıklandı

İnternet tarayıcıları arasında ilk üçte yer almayan Microsoft Edge, yeni yayınlanan rapora göre tüm zamanların en yüksek kullanıcı sayısına ulaşarak ikinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:29
Dünyanın en çok tercih edilen tarayıcıları açıklandı
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En popüler tarayıcılar arasında Microsoft Edge'in yer aldığı pek de söylenemez. Uzun bir süredir Google Chrome'un üstlendiği liderliğin altında zaman zaman değişmekle beraber Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Safari gibi tarayıcılar yer alıyor. Sunduğu bazı özelliklerle kullanıcı sayısını artırsa da Edge halen Microsoft'un istediği oranda kullanıcıya seslenmiyor.

EN ÇOK KULLANILAN TARAYICI CHROME ANCAK EDGE İKİNCİ SIRADA

Statcounter tarafından ocak ayını içeren masaüstü ve mobil tarayıcı pazarlarındaki son değişiklikleri aktaran rapor yayınlandı. Buna göre Google Chrome yüzde 64,84 ile en çok kullanılan tarayıcı olurken, onu yüzde 12,96 ile Microsoft Edge takip ediyor. Safari yüzde 8,83 ve Mozilla Firefox yüzde 7,57 ve Opera yüzde 3,23 ile yer alıyor. 

Bunun yanı sıra en çok kullanılan mobil tarayıcılar da yayınlandı. Buna göre Google Chrome ilk sırada yer alıyorken, Safari ikinci sırada, Samsung Internet üçüncü sırada, Opera dördüncü sırada ve UC Browser beşinci sırada yer alıyor.


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