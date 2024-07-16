Dünya nüfusu her şeye rağmen artıyor! 2080'lerde kaç olacak?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:34

Güncelleme: 16.07.2024 - 10:34

Dünya nüfusunun bazı ülkelerde düşmesi endişe yaratırken, yeni bir rapora göre 2080'lerde bu artış yükselecek ve 10,3 milyar kişiye ulaşacak. Çin'de doğurganlık oranlarının düşmesi yeni tahminlerin yapılmasına neden olmuştu. Böyle giderse Çin'deki nüfus 2024 yılında 1,4 milyarken, 2100 yılında 633 milyon olacak.

Dünya Nüfus Beklentileri 2024 raporunda yer alan bu veriler ilerleyen yıllarda pek çok ülkenin nüfusunun değişeceğini gösteriyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN ARTIŞI FARKLI SEYRETMEYE BAŞLADI

Buna göre 1990'lara göre daha az çocuk doğuyor.

Çin, İtalya, Güney Kore ve İspanya gibi ülkeler 1,4'ten az canlı doğum ile dünyanın en düşük doğum oranına sahip oldular.

Canlı doğum sayısının 2,1'in altında olması ise bir ülkenin nufusunun göç olmadan nüfusunu koruması gereken düzey olarak kayıtlara geçiyor. Yani yukarıdaki ülkeler mevcut durumda ancak göç alarak nüfusunu artırabiliyor.

Öte yandan Türkiye'nin de yer aldığı 48 ülkede nüfusun 2025 ve 2054 yılları arasında zirve yapması bekleniyor.

Daha önce yapılan bir araştırmaya göreyse dünya nüfusunun 2100 yılında dibi görmesi bekleniyor. 1950'den bu yana pek çok büyük ülkede azalmakta olan küresel doğurganlık oranları, yüzyıl sonuna kadar hızla düşmeye devam edecek ve derin demografik değişimlere neden olacak.