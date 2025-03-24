Dünya nüfusunu yanlış hesaplamış olabiliriz

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:43

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:43

Yeni bulgular, özellikle elektrik olmayan kırsal bölgelerdeki nüfusun önemli ölçüde eksik sayıldığını iddia ediyor. Peki ama bu, neden bu kadar önemli?

Şu anda Dünya’nın resmi nüfusu yaklaşık 8,2 milyar olarak kabul ediliyor. Ancak Aalto Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, bu tahminin ciddi şekilde eksik olabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre, özellikle kırsal alanlardaki nüfusun doğru raporlanamaması, küresel nüfus veri setlerinde önemli hatalara yol açıyor.

Chip'in aktardığına göre Finlandiya’daki Aalto Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan beş küresel nüfus veri setini (WorldPop, GWP, GRUMP, LandScan ve GHS-POP) inceledi. Bu inceleme, kırsal nüfusun tahmini yüzde 53 ile yüzde 84 arasında eksik gösterildiğini ortaya koydu. Hatta 2010 yılına ait en güvenilir veri setleri bile kırsal nüfusu yüzde 32 ila yüzde 77 arasında eksik hesaplamış olabilir.

Araştırma ekibi, aynı doğruluk sorunlarının 2015 ve 2020 yıllarına ait veri setlerinde de mevcut olabileceğini belirtiyor. Şu anda tahminlere göre insanların yüzde 43’ü kırsal alanlarda yaşıyor. Bu oran göz önünde bulundurulduğunda, Dünya nüfusuna dair yapılan 8,2 milyar tahmini ciddi ölçüde düşük kalabilir.

Araştırmanın baş yazarı Josias Láng-Ritter, “Küresel nüfus verilerinin önemli bir kısmının eksik olduğunu bulduk. Bu sonuçlar çarpıcı, çünkü bu veri setleri binlerce çalışmada ve karar alma süreçlerinde sıkça kullanılıyor, ancak doğrulukları sistematik olarak değerlendirilmedi” diye belirtti.

KIRSAL ALANLARI İZLEMEK KOLAY DEĞİL

Küresel nüfus veri setleri, genellikle uydu görüntüleri ve gece ışıkları analizleri gibi tekniklere dayanıyor. Ancak bu yöntemler, elektrik olmayan bölgeleri göz ardı etme potansiyeline sahip. Örneğin, GRUMP ve WorldPop veri setleri bu tür teknikler nedeniyle kırsal nüfusları yeterince doğru raporlayamıyor.

Bu araştırma dikkat çekici bulgular sunsa da, sonuçları evrensel olarak kabul edilmiş değil. Bazı araştırmacılar, çalışmanın özellikle Çin ve Asya bölgelerine odaklandığını ve detaylı kayıt sistemlerine sahip diğer ülkeler için genelleme yapmanın doğru olmadığını vurguluyor.

KÜRESEL NÜFUS TESPİTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırma, kriz bölgeleri ve sanayileşmemiş kırsal alanlardaki nüfus sayımlarında önemli sorunlar olduğunu açıkça gösteriyor. Bu eksiklikler, nüfus verilerinin politika oluşturma, kaynak planlaması ve insani yardım projelerinde ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha hatırlatıyor.

Araştırma, Nature Communications dergisinde yayınlandı ve küresel nüfus hesaplamalarının gözden geçirilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi.