Yeni oyunlara çok ilgi yok mu? Neden hala GTA 5 oynanıyor? Araştırma yanıtlıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:23

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:23

Oyun dünyasına yönelik epeyce araştırma yapılıyor. Kullanılan donanımlardan, oyunseverlerin en çok hangi oyunları sevdiğine kadar çeşitlenen araştırmalara Newzoo isimli pazarlama şirketinin araştırması dahil oldu. Şirket, 2024 yılında en çok oynanan oyunlara yönelik araştırmasında, oyunseverlerin yüzde 67'sinin en az 6 yıl önce çıkmış oyunları oynadığını ortaya çıkarttı.

2024 YILINDA ESKİ OYUNLAR DAHA ÇOK OYNANDI

Çok sıkı oyun oynayan kişilerin ağzından hep, GTA serisinin ilk oyunları çok iyiydi, Half Life gibi oyun bir daha gelmedi gibi sözler çıkar. Her ne kadar oyun dünyasında teknoloji gelişip görsel olarak oyunlar iyileşmiş olsa da hikaye tarafı zayıflamaya başladı. Bu noktada en büyük eleştiriler de gedikli oyunseverlerden geldi.

Araştırmada oyun sürelerine bakıldığında ise yüzde 25'lik kısım 2 ya da 5 yıllık oyunlardan oluşuyor. 2024 ve 2025 yılında çıkan oyunların oynanma süresi ise yüzde 8 gibi düşük bir oranda kaldı.

2024 yılında oyunseverlerin en çok zaman geçirdiği oyunlardan ilki CS 2 ya da bir diğer adıyla CS: GO oldu. Yüzde 7.1 oranında en çok zaman geçilen oyun olan Counter Strike, yeni bir güncelleme almış ve ismi de dahil olmak üzere küçük bir değişim geçirmişti. Ancak bu oyunun 13 yıl önce çıkmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Bunun yanı sıra yüzde 6.4 ile en çok vakit geçirilen oyun LoL yani namıdiğer League of Legends oluyor. Yüzde 6.2 ile üçüncü sırada RoboBrick yer alıyor ve diğer oyunlar yüzde 5.8 ile DOTA 2 ve yüzde 5.4 ile Fortnite oluyor.

PC tarafı için bu sonuçlar ortaya çıksa da aynı araştırma konsol tarafı için de benzer bir sonuç ortaya çıkarttı. PS'de eski oyunlarda geçilen süre yüzde 44 olurken, bu Xbox'ta yüzde 49 olarak kayıtlara geçti. Konsol tarafında yeni oyunlara harcanan süre ise yüzde 15 dolaylarında kaldı.

Bir diğer yandan 2024 yılında ortalama bir oyuncu Steam'de 10 oyun, PlayStation'da 10 oyun ve Xbox'ta 9 oyun oynamış.