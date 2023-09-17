Dünya üzerinde bu zamana kadar kaç insan yaşadı?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 17.09.2023 - 10:35

Dünya'da şu an yaşayan insan sayısının tarih boyunca yaşamış olanların toplamından daha fazla olduğu yönünde iddialar bulunuyor. Ancak son veriler ve tahminler bu iddiaların doğru olmadığını gösterdi.

Sanayileşme ve tarım devrimi gibi faktörler, son iki yüzyılda Dünya nüfusunun hızla artmasına yol açtı. 1900 yılında 1.6 milyar olan nüfus, günümüzde 8 milyarın biraz üzerine çıkmış durumda. Ancak, geçmişteki nüfus tahminlerine ve verilerine baktığımızda, yaşayan insan sayısının ölülerin sayısını geçtiği bir dönemin olmadığı görülüyor.

Nüfus Referans Bürosu'ndan (PRB) Wendy Baldwin, yazılı kayıtların, nüfus sayımlarının, vergi toplamanın ve yazılı kayıt sistemlerinin tarih boyunca geliştiğini belirtiyor. İlk insanların Afrika'dan göç ettiği düşünüldüğünde, bu tahminlere güvenmek için oldukça uzun bir süre gerektiğini ifade ediyor.

PRB'nin son nüfus tahminlerine göre, Demir Çağı'nda Fransa'da ortalama yaşam süresinin sadece 10 ila 12 yıl olduğu tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, türün devam etmesi için doğum oranının oldukça yüksek olması gerekiyor. Ancak günümüzde doğum oranları bu kadar yüksek değil.

117 MİLYAR DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

PRB'nin tahminlerine göre, M.Ö. 190.000'den bu yana yaklaşık 117 milyar doğum gerçekleşti, ki bu sayı günümüzde yaşayan 8 milyar insan sayısından çok daha fazla.

Ancak bu tahminlerde, geçmişteki insanların okuma yazma bilmediği ve kayıtların tutulmasının zor olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, geçmişteki nüfus verileri tahminlerden daha düşük olabilir. Sonuç olarak, günümüzde yaşayan insan sayısı tarihsel olarak yaşamış olanların sayısını aşmamış gibi görünüyor. Ancak kesin bir rakam vermek zor, çünkü eski dönemlere ait veriler sınırlıdır ve tahminlere dayanmaktadır.