Bilim insanlarından devrim niteliğinde keşif: En ölümcül beyin kanserine çözüm bulundu

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:43

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:43

Bilim insanları, en agresif beyin kanseri tümörlerini tedavi etmek ve hücreleri kuantum düzeyinde değiştirmek için özel bir sprey kullanmayı öneriyorlar. Nottingham Üniversitesi'nde yürütülen bu çalışma, ABD'de her yıl 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve oldukça ölümcül bir beyin kanseri olan glioblastomu tedavi etmek için benzersiz bir yaklaşım sunuyor.

Bu çalışma aynı zamanda kanserin, hücrelerin biyolojik yapılarını kuantum düzeyinde değiştirerek yok edilebileceğini gösteren ilk "kuantum terapötik" yaklaşım olma özelliği taşıyor. Bilim insanları, biyo-nanoantenleri glioblastoma tümör bölgelerine püskürterek ve ardından bir elektrik alanı uygulayarak kanser hücrelerini öldürebildiklerini iddia ediyorlar.

Frankie Rawson, Nottingham Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve çalışmanın yazarlarından biri, bu biyo-nanoantenlere "biyo-nanoanten" adını verdiklerini ve bunların elektrik alanlarını biyolojik sinyallere dönüştürerek hücre işlevlerini düzenlediklerini belirtiyor. Rawson, "Bu biyo-nanoantenler, elektrik alanını biyolojik sinyallere dönüştürerek hücre işlevlerini düzenleyerek çalışıyorlar" diyor.

EN ÖLÜMCÜL KANSER: KURTULMA ORANI YÜZDE 6.8

Glioblastom, tanı konulduktan sonra çoğu hastanın sekiz aydan fazla yaşamadığı ve beş yıllık sağkalım oranının sadece yüzde 6,8 olduğu oldukça ölümcül bir kanser türüdür. Bu kanserin agresif olmasının nedeni, hücrelerin çevreleyen beyin dokusuna yayılması ve tamamen çıkarılmasını neredeyse imkansız hale getirmesidir.

Araştırmacılar, biyo-nanoantenlerin kanser hücreleri tarafından kolayca emildiğini ve bir elektrik alanı uygulandığında kanser hücrelerinin programlanmış hücre ölümünü başlattığını öne sürüyorlar. Bu süreç sırasında sadece kanser hücreleri öldürülürken, diğer beyin hücreleri zarar görmez. Rawson, "Kanser hücrelerindeki biyo-nanoantenlerin neden elektrik alanlarına duyarlı hale geldiğini tam olarak anlamıyoruz, ancak normal beyin hücreleri nispeten duyarsızdır" diyor.

Bu yaklaşımın kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olabileceğini belirten Rawson, "Bu, dünyanın ilk kuantum terapisi olabilir ve tedavi paradigmasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil edebilir" diyor. Çalışma, Nature Nanotechnology dergisinde yayımlandı.

UZMANLAR UMUT GÖRÜYOR!

Uzmanlar, bu çalışmanın kanser tedavisinde yeni bir perspektif sunarak gelecekteki tedavi yöntemlerine ışık tutabileceğini belirtiyor. Kuantum terapinin, kanser hücrelerini hedef alarak normal hücrelere zarar vermeden kanseri tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu ve bu alandaki araştırmaların daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.