Dünyada kaç tane T-Rex yaşadığı açıklandı!

Bu çalışmalardan biri de Almanya’daki Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından yapıldı. Üniversite son yaptığı çalışma ile birlikte yeryüzünde kaç adet T-Rex'in yaşadığını açıkladı.

Paleontologlar tarafından dünya üzerinde bizden önce yaşayan dinozorlar araştırılmaya devam ediliyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, dünyada toplamda 1.7 milyar T-Rex yaşadığı ortaya çıktı .

2.5 MİLYAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI

2021 yılında yapılan bir çalışmada T-Rex sayısı 2.5 milyar olarak açıklanmıştı.

Ancak konu ile ilgili açıklama yapan evrimsel ekoloji uzmanı Eva Griebeler “Önceki çalışmada hesaplanan yaşam süresi beklentisi, üreme oranları, üreme değerleri ve üreme süresi T-Rex ve diğer teropodların biyolojisine ilişkin mevcut anlayışımızla çelişiyordu” dedi.