Dünyada kaç tane T-Rex yaşadığı açıklandı!
Almanya’daki Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından dünyada kaç adet dinozorun yaşadığı açıklandı.
Paleontologlar tarafından dünya üzerinde bizden önce yaşayan dinozorlar araştırılmaya devam ediliyor.
Bu çalışmalardan biri de Almanya’daki Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından yapıldı. Üniversite son yaptığı çalışma ile birlikte yeryüzünde kaç adet T-Rex'in yaşadığını açıkladı.
Independent Türkçe’nin haberine göre, dünyada toplamda 1.7 milyar T-Rex yaşadığı ortaya çıktı.
2.5 MİLYAR OLARAK AÇIKLANMIŞTI
2021 yılında yapılan bir çalışmada T-Rex sayısı 2.5 milyar olarak açıklanmıştı.
Ancak konu ile ilgili açıklama yapan evrimsel ekoloji uzmanı Eva Griebeler “Önceki çalışmada hesaplanan yaşam süresi beklentisi, üreme oranları, üreme değerleri ve üreme süresi T-Rex ve diğer teropodların biyolojisine ilişkin mevcut anlayışımızla çelişiyordu” dedi.
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