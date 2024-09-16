Dünya'nın 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkası varmış

Avustralyalı araştırmacılar, Dünya'nın yaklaşık 466 milyon önce Satürn'deki gibi bir halka sistemine sahip olmuş olabileceğini ortaya koydu.

Dünya'nın 466 milyon yıl önce Satürn'deki gibi bir halkası varmış
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 18:15

Avustralya'daki Monash Üniversitesinde yapılan araştırmada Dünya'nın geçmişini araştırmak üzere meteor kraterleri incelendi.

Araştırmada yaklaşık 466 milyon yıl önce büyük bir asteroidin Dünya'nın sınırlarından geçerken gelgit kuvveti nedeniyle parçalanarak gezegenin etrafında Satürn'deki gibi bir halka sistemi oluşturmuş olabileceği ifade edildi.

BU HALKA KÜRESEL SOĞUMANIN NEDENİ OLABİLİR

Bu halkanın Dünya üzerinde gölge oluşturup güneş ışığını engellediği, bunun da küresel soğumaya yol açmış olabileceği belirtildi.

Monash Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Çevre Fakültesinden araştırmanın başyazarı Profesör Andy Tomkins, yaptığı açıklamada, "milyonlarca yıl" boyunca bu halkadan gelen malzemenin yavaş yavaş Dünya'ya düştüğünü ve jeolojik kayıtlarda gözlemlenen gök taşı çarpmalarında ani artış yaşandığını bildirdi.

Tomkins, "Bu bulguyu daha da ilgi çekici kılan şey, böyle bir halka sisteminin potansiyel iklim etkileri. Bir halka sisteminin küresel sıcaklıkları etkilemiş olabileceği fikri, Dünya dışı olayların Dünya'nın iklimini nasıl şekillendirmiş olabileceğine dair anlayışımıza yeni bir karmaşıklık ekliyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma, "Earth and Planetary Science Letters" dergisinde yayınlandı.


Etiketler: #Dünya #satürn

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