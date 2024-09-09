Satürn'ün halkaları sadece aylar içinde görünmez olacak: İşte sebebi!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 09.09.2024 - 15:37

Satürn’ün etkileyici halkaları, çoğunlukla buz parçaları, kaya ve tozdan oluşuyor.

Bu halkalar ilk olarak 1610 yılında ünlü astronom Galileo Galilei tarafından keşfedildi.

Ancak çok yakında, halkalar Dünya'dan tamamen görünmez olacak.

HALKALARIN KAYBOLMA NEDENİ

NASA, daha önce halkaların 300 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını tahmin etmişti.

Ancak 2017 yılında NASA’nın Cassini uzay aracının topladığı verilere göre, bu sürenin aslında 100 milyon yıl olduğunu öğrendik.

Halkalar, Güneş’in ultraviyole ışınları ve meteoroid çarpışmaları nedeniyle zamanla buharlaşacak.

Bununla birlikte, bu süreç hala çok uzun vadede gerçekleşeceği için endişe etmemize gerek yok.

Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde halkalar, Satürn'ün eğim açısının değişmesi nedeniyle Dünya’dan görünmez hale gelecek.

23 Mart 2025’te eğim açısı sıfıra düştüğünde halkalar gözden kaybolacak ve Kasım 2025’e kadar tekrar görünmeyecek.

‘TEKERLEK İZİ’ FENOMENİ

Satürn’ün halkalarıyla ilgili ilginç bir diğer fenomen ise NASA'nın ‘tekerlek izi’ olarak adlandırdığı büyük lekelerdir.

Bu lekeler yaklaşık her 15 yılda bir ortaya çıkıyor ve bilim insanları hâlâ bu olayın nedenini tam olarak anlayabilmiş değil.

NASA gezegen bilimcisi Amy Simon, bu sezon Hubble’ın OPAL programı sayesinde Satürn'ün halkalarını daha uzun süre inceleyebileceklerini belirtti.