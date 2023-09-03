Dünya'nın 8. kıtası neresidir? Zelandiya nedir? Zelandiya nerededir? Zelandiya kıtası ne kadar büyüktür?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 03.09.2023 - 14:37

Dünya'nın 8. kıtası son zamanlarda birçok insan tarafından merak ediliyor. Keşfedileli 6 sene olan Dünya'nın 8. kıtası neresidir?

DÜNYANIN 8. KITASI NERESİDİR?

Yıllar süren bilimsel araştırmalar sonucunda, dünya üzerindeki gizli bir kıtanın varlığı resmen doğrulandı. Bu gizli kıta, "Zelandiya" olarak adlandırılıyor ve Okyanusya'nın altında bulunuyor.

ZELANDİYA NEREDEDİR?

Zelandiya, Yeni Zelanda'nın altında yer alıyor ve Okyanusya kıtasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak Yeni Zelanda'dan yaklaşık 1.000 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla dikkat çekiyor. Bu kıtanın varlığı, yeraltı jeolojisi çalışmaları ve deniz tabanı haritaları kullanılarak kanıtlandı.

Zelandiya'nın yüzeyinin büyük bir kısmı su altında olduğu için genellikle bilinmeyen bir kıta olarak kabul ediliyordu. Ancak jeologlar ve bilim insanları, bu alanın tektonik plakaların birleşme ve ayrılma süreçlerinin sonucu olarak oluştuğunu belirtiyorlar.

ZELANDİYA NE KADAR BÜYÜK?

Zelandiya'nın büyüklüğünün, Avustralya'nın yaklaşık yarısı kadar olduğu açıklandı.

ZELANDİYA İLK OLARAK NE ZAMAN BULUNDU?

Bu gizli kıtanın adı "Zelandiya" veya Maori dilinde "Te Riu-a-Maui" olarak biliniyordu.

Zelandiya'nın tarihi, 1642 yılında Hollandalı işadamı ve denizci Abel Tasman tarafından keşfedilmesiyle başladı. Tasman, "Büyük Güney Kıtası" olarak adlandırmaya çalıştığı bu toprakları keşfederken yerel Maori halkıyla tanıştı. Ancak yeni toprakları bulma konusunda başarısız olsa da, çevredeki topraklar hakkında önemli bilgilere sahip oldu.

Jeologlar, Zealandia'nın varlığının uzun süredir bilindiğini ancak 2017 yılında resmi olarak keşfedildiğini belirtiyorlar.