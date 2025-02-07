Dünyanın en büyük çip üreticileri hangi şirketler oldu?
Dünyanın en büyük yarı iletken üreticileri açıklandı. Listede bilindik isimler yer alıyor.
Dijital dünyanın kalbi olan çiplerin üretimi noktasında yırtıcı bir rekabet var. Bu rekabet şirketlerin hangi markalarla çalıştığı ve hangi alan için yarı iletken ürettiğine göre bile değişiyor. Araştırma şirketi Gartner tarafından paylaşılan yeni verilere göre 2024 yılının en büyük yarı iletken üreticileri belli oldu.
SAMSUNG LİDER OLDU
Açıklanan göre dünyanın en büyük çip üreticisi 66,5 milyar dolar ile Samsung oldu. Samsung'u 49,1 milyar dolar ile Intel takip ederken, bir ara en değerli şirketlerden biri olan ancak sıralaması şu anda değişen NVIDIA üçüncüa sırada 45,9 milyar dolar ile yer alıyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde:
|Şirket
|Elde edilen gelir
|1
|Samsung
|66,5 milyar dolar / yüzde 10,6
|2
|Intel
|49,1 milyar dolar / yüzde 7,9
|3
|NVIDIA
|45,9 milyar dolar / yüzde 7,3
|4
|SK hynix
|42,8 milyar dolar / yüzde 6,8
|5
|Qualcomm
|32,3 milyar dolar / yüzde 5,2
|6
|Micron Technology
|27,8 milyar dolar / yüzde 4,4
|7
|Broadcom
|27,6 milyar dolar / yüzde 4,4
|8
|AMD
|23,9 milyar dolar / yüzde 3,8
|9
|Apple
|18,8 milyar dolar / yüzde 3,0
|10
|Infineon Technologies
|16 milyar dolar / yüzde 2,6
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