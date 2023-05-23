Dünyanın en büyük dinozor türü keşfedildi: Mavi balinayla aynı boyutta!
Arjantin’in güneyinde çalışmalar sürdüren paleontologlar 30 metre uzunluğunda yeni bir dinozor türü keşfetti. Dinozorun mavi balina ile aynı boyutta olduğu düşünülüyor.
Dünyada milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorlar hala gizemlerini korumaya devam ediyor. Paleontologlar tarafından ise dinozorların gizemi çözülmeye çalışılıyor.
Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinde yeni iki adet dinozor türü keşfedildi. Bu türlerden birisi de dünyanın en büyük dinozoru oldu.
Independent Türkçe'nin haberine göre, 30 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen dinozor türüne paleontologlar “Chucarosaurus Diripienda” adını verdi.
Mavi balinayla aynı boyutta olduğu düşünülen dinozorun, Geç Kretase döneminde yani 100,5 milyon ila 66 milyon yıl önce yaşamış olduğu tahmin ediliyor.
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