Dünyanın en büyük dinozor türü keşfedildi: Mavi balinayla aynı boyutta!

Dünyada milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorlar hala gizemlerini korumaya devam ediyor. Paleontologlar tarafından ise dinozorların gizemi çözülmeye çalışılıyor.

Arjantin’in güneyindeki Patagonya bölgesinde yeni iki adet dinozor türü keşfedildi. Bu türlerden birisi de dünyanın en büyük dinozoru oldu.