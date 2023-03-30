İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak

Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor. Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı.