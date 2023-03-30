İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak
İsviçre’nin Zürih kentinde 18 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında alıcı bulması bekleniyor.
ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen "Trinity" adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı. 3,9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.
18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor. Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.
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