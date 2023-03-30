İsviçre'de dev dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarılacak

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2023 Perşembe, 16:02
<p>İsviçre’nin Zürih kentinde 18 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında alıcı bulması bekleniyor.</p>

İsviçre’nin Zürih kentinde 18 Nisan’da açık artırmaya çıkarılacak dev bir T-Rex (Tyrannosaurus-Rex) dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında alıcı bulması bekleniyor.

<p>ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen <strong>"Trinity"</strong> adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı. 3,9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.</p>

ABD'den 9 büyük sandıkla İsviçre’nin Zürih kentine getirilen "Trinity" adlı dinozor iskeleti, Tonhalle Zürich Konser Salonu’nda sergilenmeye başlandı. 3,9 metre uzunluğundaki iskelet, kırmızı halının üzerine kurularak halkın ziyaretine açıldı.

<p>18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.</p>

18 Nisan’da Koller müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak dev dinozor iskeletinin 5 ila 8 milyon İsviçre frangı arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

<p>Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor. Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller,<strong><em> "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor"</em></strong> ifadelerini kullandı.</p>

Dinozor iskeleti, Montana ve Wyoming eyaletinde 2008 ve 2013 yılları arasında kazı sonucu çıkarılan 3 dinozorun kemiklerinden oluşuyor. Satışın yapılacağı müzayede evinin sahibi Cyril Koller, "Bu iskeletin adı Trinity, çünkü 3 dinozordan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

<p>Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.</p>

Kemiklerin 67 milyon yıllık olduğu belirtiliyor.

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