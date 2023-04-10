Bilim insanları dinozorlardan daha eski dev ayak izleri keşfetti!

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:08

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:09

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal Eyaletindeki Dave Green paleo yüzeyinde araştırmacılar, dinozorların Dünya'da ortaya çıkmasından milyonlarca yıl önce yaşamış bir yaratığın bıraktığı ayak izlerini tespit ettiler.

Bilim insanları, dronlar ve 3D tarayıcılar gibi modern teknolojileri kullandı ve yaklaşık 255 milyon yıl önce timsah benzeri rhinesuchid temnospondyl'in bıraktığı ayak izlerini tespit edebildiler.

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden David P. Groenewald ve meslektaşları tarafından PLOS ONE'da yayınlanan bir araştırmaya göre , araştırmacılar, alanı daha önce hiç olmadığı gibi incelemek için dronları ve 3D tarayıcıları kullandılar. Yaklaşık 255 milyon yıl önce timsah benzeri rhinesuchid temnospondyl'in bıraktığı tarih öncesi izleri ve daha küçük yaratıkları tespit ettiler.

Eureka Alert'e göre çalışmanın yazarları, "Çalışmanın bulguları önemli çünkü bu antik hayvanlar hakkındaki bilgimizdeki boşlukları doldurmaya yardımcı oluyorlar" dedi . "Dave Green paleo yüzeyinde korunan olağanüstü izler ve şekiller, yaklaşık 255 milyon yıl önce Karoo Denizi'nin kıyı şeridine açılan bir pencere ve bu hayvanların nasıl hareket ettiklerine ve çevreleriyle nasıl etkileşime geçtiklerine dair doğrudan kanıtlar sağlıyor."

Bu tarih öncesi amfibi tarafından bırakılan izler, tarih öncesi Karoo Denizi'ndeki eski bir gelgit düzlüğü veya lagünün bulunduğu yerde bulundu.

Araştırmacılar, rhinesuchid temnospondyl'in dinlendiği yedi "vücut izlenimini" ve yaratığın suda timsah benzeri hareket ettiği yerden birkaç "kuyruk izini" tanımlayabildiler.

Discover Magazine, tarih öncesi yaratıkların su kütlesinin dibinde sıyrılarak ara sıra keskin dönüşler yaptığını bildiriyor. Bir timsah gibi kumlu zeminde kıvranarak ilerledi ve belirgin bir iz bıraktı. Ancak yaratık boştayken, çevresinde olup bitenleri izlemek için kafasının üstündeki gözlerini kullanarak pusuya yatmış olmalıydı.

Smithsonian Magazine, fosillerin paleontologlara bu tarih öncesi yaratığın neye benzediği hakkında iyi bir fikir vermesine rağmen, ayak izleri gibi keşiflerin davranışı hakkında daha zengin bir hikaye anlattığını açıklıyor.

Örneğin, paleontologlar rhinesuchid temnospondyl'in nasıl hareket ettiği konusunda uzun süredir spekülasyon yapıyorlar. Kuyruğa mı güvendiler? Uzuvları mı? Ya da birlikte bir kombinasyon? Smithsonian Magazine'e göre, Güney Afrika'da keşfedilen ayak izleri, tarih öncesi yaratığın kuyruğunu kendisini itmek için kullandığını gösteriyor.

Discover Magazine'e göre rhinesuchid temnospondyl, yaklaşık 252 milyon yıl önce Permiyen Kitlesel Yok Oluş Olayı Dünya'daki yaşamın yüzde 90'ını yok etmeden kısa bir süre önce yaşadı. Bundan milyonlarca yıl sonra, 230 ila 245 milyon yıl önce, ünlü yaratıkların gezegende topluca ortaya çıkmasıyla dinozor çağı başladı.

Dinozorlar hakkında çok şey bilinmesine rağmen, Groenewald ve meslektaşları, keşiflerinin daha da tarih öncesi yaratıkların yaşamlarını aydınlatmaya nasıl yardımcı olduğunu vurguladılar. Adını onu ilk keşfeden toprak sahibinden alan Dave Green paleo yüzeyi, gelecekteki keşifler için umut verici bir yer gibi görünüyor.