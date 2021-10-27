Dünyanın en büyük gezici uzay sergisi NASA Space Adventure İstanbul'a geliyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 00:00

NASA Sergisi'nden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; Ataşehir'de meraklılarıyla buluşacak.

Hupalupa Expo tarafından 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan sergi, NASA uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde esere ev sahipliği yapıyor.

4 yılda 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen sergide, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek aytaşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından bizzat giyilen kıyafetler ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri en çok ilgi çeken parçalar arasında yer alıyor.

Rehberli turlarla ilgi çekici uzay hikayelerini dinleme şansı sunan, VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Space Adventure, birbirinden farklı atölye çalışmalarını da barındırıyor.