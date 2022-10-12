Dünyanın en büyük kamerası evreni çözmeyi hedefliyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 23:49

ABD'deki bir laboratuvar, beş fit (1,65 m) genişliğinde lensi ve 3,200 megapiksel kamerası olan dünyanın en büyük dijital kamerasının yapımını tamamlamak üzere.

Legacy Survey of Space and Time (Eski Uzay ve Zaman Araştırması) (LSST) kamerası, Stanford Üniversitesi'ndeki SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından gece gökyüzünü daha önce hiç görülmemiş ayrıntılarla yakalamak amacıyla yapılıyor.

REKORLAR KİTABINA DA GİRMİŞTİ

Independent Türkçe'nin haberine göre kamera tamamlandıktan sonra Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi'ne taşınacak ve burada Simonyi Survey Telescope (Simonyi Araştırma Teleskobu) üzerine yerleştirilecek. 9,6 derece karelik görüş alanıyla (Dünya'dan bakıldığında Ay'ın büyüklüğünden yaklaşık 40 kat daha fazla) gökbilimciler, kameranın görüş alanındaki 37 milyar yıldızın parlaklığındaki değişimlerin yanı sıra daha önce gözlemlenmesi imkansız olan diğer periyodik dengesizlikleri de yakalayabilecekler.

Bilim insanları bu vesileyle, karanlık maddenin doğası gibi evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına yeni bir anlayış getireceğini umuyor.

Kamera, Guiness Dünya Rekorları tarafından her gece 15 terabayta kadar görüntü alabilen, şimdiye kadar yapılmış en büyük optik lens olarak kabul edildi.

Projenin internet sitesinde "Rubin Gözlemevi LSST Kamerası şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kamera... Aşağı yukarı küçük bir araba büyüklüğünde ve neredeyse 6200 lbs (2800 kg) ağırlığında" ifadeleri yer alıyor.

LSST Kamerası minimum kesinti ve bakımla son derece yüksek kalitede veri üretecek.

Yapımı neredeyse tamamlanan LSST'nin Mayıs 2023'te özel olarak uyarlanmış bir Boeing 747 kargo uçağıyla Şili'deki gözlemevine taşınması bekleniyor. Kurulumunun ardından ertesi yıl faaliyete geçecek.