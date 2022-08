Evrendeki en büyük yıldızın en net fotoğrafı çekildi

Astronomlar Şili'deki 8.1 metrelik Gemini South teleskopuyla bilinen en büyük yıldız R136a1'i fotoğraflamayı başardı.

Büyük yıldızların sanıldığı kadar büyük olmadığını ortaya çıkaran bu fotoğraf sonrası, kütleleri Güneş'inkinin en az 100 katı olan büyük yıldızların nasıl ortaya çıktığı ise, astronomlar için hâlâ gizemini koruyor.

Using the 8.1-meter Gemini South telescope in Chile, part of @GeminiObs and operated by @NOIRLabastro, astronomers have obtained the sharpest image ever of the star R136a1, the most massive known star in the #Universe ?? https://t.co/7e8Lq1i0cT (1/2) pic.twitter.com/eesYSiqPih