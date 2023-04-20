Dünyanın en büyük roketi fırlatıldıktan sonra patladı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:05

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:23

Elon Musk'ın sahip olduğu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en büyük ve en güçlü roketini Starship'in fırlatma denemesini 2. kez gerçekleştirdi.

İlk deneme sistemlerde yaşanan arıza nedeniyle iptal edilmişti. İkinci deneme ise SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Roketi fırlatma çalışmaları bu sefer başarılı oldu. Ancak fırlatmadan bir süre sonra roketin ilk gövdesi ayrılamadı ve patladı.

Elon Musk tarafından geçen günlerde ilk amaçlarının roketi fırlatmak olduğu açıklanmıştı. Yani SpaceX için ilk deneme başarılı oldu.

DÜNYA VE MARS'A İNSAN GÖTÜRECEK

3 milyar dolar değerindeki yeni nesil uzay aracı insanları gezegenler arası taşımak için tasarlandı. Starship'in geliştirilmiş modelinin 2025 yılında insanları NASA'nın Artemis göreviyle Ay'a ve 2030'larda ise Mars'a götürmesi planlanıyor.

Starship roketi 100 kişiye kadar insan taşıma olanağına sahip. Ancak bu denemede gönderilen rokette yolculukları desteklemek için iç donanım bulunmuyordu.

Ay ve Mars görevlerinde ise insanların yaşam fonksiyonlarını desteklemek için iç tasarım da Starship'de yer alacak.