SpaceX uzaya 21 adet Starlink uydusu daha fırlattığını duyurdu

Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:18

Güncelleme: 20.04.2023 - 14:18

Bir Falcon 9 roketi, ABD'nin güneydoğusunda yer alan Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan Washington DC saatiyle 10.31'de kalktı.

YÜKSEK HIZLI GENİŞ BANT İNTERNET BAĞLANTISI SAĞLIYOR

Fırlatmadan kısa bir süre sonra SpaceX, Starlink uydularının konuşlandırıldığını doğruladı.

Şirkete göre, Falcon 9'un ilk aşaması Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas uydu gemisine indi.

SpaceX, bunun, Falcon 9 birinci aşama güçlendiricisinin sekizinci fırlatma ve inişi olduğunu söyledi.

SpaceX'e göre Starlink, erişimin güvenilmez, pahalı veya tamamen mevcut olmadığı yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.