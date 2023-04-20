SpaceX uzaya 21 adet Starlink uydusu daha fırlattığını duyurdu

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, 21 adet ikinci nesil Starlink internet uydusunu daha yörüngeye fırlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:18
SpaceX uzaya 21 adet Starlink uydusu daha fırlattığını duyurdu
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Bir Falcon 9 roketi, ABD'nin güneydoğusunda yer alan Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uzay Fırlatma Kompleksi 40'tan Washington DC saatiyle 10.31'de kalktı.

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Fırlatmadan kısa bir süre sonra SpaceX, Starlink uydularının konuşlandırıldığını doğruladı.

Şirkete göre, Falcon 9'un ilk aşaması Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan A Shortfall of Gravitas uydu gemisine indi.

SpaceX, bunun, Falcon 9 birinci aşama güçlendiricisinin sekizinci fırlatma ve inişi olduğunu söyledi.

SpaceX'e göre Starlink, erişimin güvenilmez, pahalı veya tamamen mevcut olmadığı yerlere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.


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