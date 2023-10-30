Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:45

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:45

Microsoft Edge, kullanıcılarına tarayıcıda bellek yönetimini geliştiren bir "Verimlilik Modu" sunuyor. Bu mod, sistem belleğinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak pil ömrünün uzatılmasına yardımcı oluyor. Microsoft Edge'de Verimlilik Modu'nu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak oldukça basit. Peki Microsoft Edge'de verimlilik modu nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır?

MICROSOFT EDGE'DE VERİMLİLİK MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR VEYA DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Bu modu etkinleştirdiğinizde, tarayıcınızın hızında hafif bir düşüş yaşayabilirsiniz. Ancak bu, pil ömrünüzü uzatmanıza yardımcı olurken, güçlü bir işlemciniz varsa bu hafif düşüşü fark etmeyeceksiniz. İşte Verimlilik Modu'nu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için izlemeniz gereken adımlar:

Adım 1: Microsoft Edge tarayıcınızı açın.

Adım 2: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan yatay üç noktaya tıklayın. Bu, Ayarlar menüsünü açacaktır. (Alternatif olarak, Alt + F kısayol tuşlarını kullanarak da bu menüye ulaşabilirsiniz).

Adım 3: Ayarlar seçeneğini seçin.

Adım 4: Sol taraftan "Sistem ve Performans" seçeneğine tıklayın.

Adım 5: "Optimizasyon Performansı" bölümünde, "Verimlilik Modu'nu etkinleştir" seçeneğinin yanında bulunan açılır menüyü göreceksiniz. Açılır menüden istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Bu seçenekler arasında, Verimlilik Modu'nun düşük pil seviyesinde, her zaman veya hiçbir zaman açık olması gibi seçenekler bulunmaktadır.

Etkinleştirdikten sonra, "Hiçbir zaman" seçeneğini seçerek Verimlilik Modu'nu devre dışı bırakabilirsiniz.

Ayrıca, araç çubuğuna Performans seçeneği eklemek isterseniz şu adımları takip edebilirsiniz:

Edge tarayıcısını açın.

Ayarlar menüsünü açmak için Alt + F kısayol tuşlarını kullanın.

Sol taraftan "Görünüm" seçeneğine tıklayın.

Sayfayı aşağı kaydırın ve "Araç çubuğunda hangi düğmelerin gösterileceğini seçin" bölümünde "Performans" düğmesini bulun. Geçiş anahtarını "Açık" konumuna getirin.

Bu anahtarı etkinleştirdiğinizde, araç çubuğunda yeni bir simge görünecektir. Bu simgeyi gelecekte Verimlilik Modu'nu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

Microsoft Edge'in bu özelliği, tarayıcı deneyiminizi optimize etmek ve pil ömrünü uzatmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir. Siz de bu özelliği deneyerek tarayıcınızın performansını artırabilirsiniz.