Dünyanın en güçlü roketi gün sayıyor: SpaceX Starship

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:20

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:20

Elon Musk’un CEO’su olduğu SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olan Starship’i fırlatmak için gün sayıyor. Musk, geçtiğimiz günlerde Starship’in fırlatılışa hazırlandığını aktarmış ve kısa bir videoda roketin fırlatma rampasındaki halini göstermişti. Bununla birlikte 10 Nisan’da Starship’in bir prova testinin yapılacağı da aktarılıyor. Esas fırlatma testi ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gibi görünüyor.

YAKINDA FIRLATILACAK

Kısa bir süre önce Musk, attığı bir twett’te Starship’in tekrardan fırlatmaya hazır olduğunu ve gerekli düzenleyici onayının beklendiğini duyurdu. Kesin olmamakla birlikte 10 Nisan tarihinde bir fırlatma provası düzenlenecek. Burada sistemler kontrol edilecek.

Eğer her şey yolunda giderse bu provadan bir hafta sonra (Muhtemelen 17 Nisan) FAA’nın yasal onayının ardından ilk entegre uçuş testi gerçekleştirilecek. Bu arada tüm bu tarihler belirli sebeplerle değişebilir, örneğin olumsuz hava durumu olursa denemeler bir sonraki güne veya bir sonraki fırlatma penceresine sarkabilir.

SPACEX'İN STARSHIP'İ NELER YAPACAK?

Starship preparing for launch ?? pic.twitter.com/M1pR8rsmYt — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2023

Spaceflight Now'a göre bu yörünge test uçuşunda bir SpaceX Super Heavy ve Starship fırlatma aracı, Starship'in atmosfere yeniden girişinden ve Hawaii yakınlarına inişinden önce Dünya'nın yörüngesinde bir tam tur atmayı deneyecek.

Space Launch Now'a göre Super Heavy roket güçlendiricisi uçuşun 170. saniyesinde ayrılacak ve Meksika Körfezi'ndeki Boca Chica fırlatma sahasının yaklaşık 32 km açığına iniş yapacak; ikinci aşama (Starship) ise Hawaii'nin Kauai kentinin kuzeybatı kıyısının yaklaşık 100 km açığına inecek.

NEDİR?

SpaceX, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket-uzay gemisidir. 120 metre boyundaki bu roket, şimdiye kadar yapılmış en uzun ve en güçlü uzay roketi konumunda. Roket iki aşamadan oluşmakta:

Super Heavy (ilk aşama): Sıvı oksijen ve metan yakan 33 Raptor motoru. Toplam 17.6 milyon libre itme gücü.

Starship (ikinci aşama): Altı Raptor motoru. Mürettebat veya kargonun barındırılabildiği hepsi bir arada bir uzay aracı.

Yeniden kullanılabilirden harcanabilire (daha fazla kargo) ve altında Super Heavy roketi olan/olmayan çeşitli konfigürasyonlarda kullanılan Starship, Ay'a iniş ve gezegenler arası keşiften (özellikle Mars'ta bir koloni inşa etmek için) Dünya'da yörünge altı süpersonik uçuşlara kadar her şey için tasarlanmış yeniden kullanılabilir bir konsept konumunda.

AY'A GİDECEK Mİ?

Esasında SpaceX ile NASA rakip değil, tam tersine ortaklar. Nisan 2021'de NASA, SpaceX'i Artemis III görevi sırasında astronotları Ay yüzeyine götürecek bir iniş sistemi geliştirmesi için seçti. Bu görev 2025 yılı için planlanmış olsa da ertelemeler muhtemel.

Bu sözleşmenin bir parçası olarak SpaceX, Artemis III'ten önce Ay'a mürettebatsız bir test görevi ile gidecek. Tüm bunların gerçekleşmesi için ise Starship’in tam olarak çalışır durumda olması şart. Zira her şey bu rokete bağlı.