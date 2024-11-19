Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı değişti
HP'nin süper bilgisayarı El Capitan, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı oldu.
Bilgisayar sektörünün öncü isimlerinden HP, 2019 yılında Cray Computing isimli bir firmayı satın almış ve "El Capitan" olarak isimlendirilen bir süper bilgisayar için çalışmaya başlamıştı. Bu süper bilgisayar ile ilgili yapılan açıklamalarda, 1,5 exaflops'luk performans görüleceği ifade edilmişti. Yapılan son açıklamalar, HP'nin bu hedefin bile üzerine çıktığını gözler önüne serdi.
Webtekno'nun aktardığına göre süper bilgisayarlar için oluşturulan bir endeks olan TOP500 listesi güncellendi.
Bu güncelleme ile El Capitan'ın 1,742 exaflops'luk performansa ulaştığı belirtildi. Bu da dünyanın en hızlı süper bilgisayarının El Capitan olduğu anlamına geliyor. Yapılan açıklamaya göre El Capitan, saniyede 1,742 kentilyon hesaplama yapabilecek kapasiteye ulaşmış durumda.
TOP500'e göre en güçlü süper bilgisayarlar:
|Süper Bilgisayar
|Çekirdek Sayısı
|Rmax (PFlop/s)
|El Capitan
|11.039.616
|1,742.00
|Frontier
|9.066.176
|1,353.00
|Aurora
|9.264.128
|1,012.00
|Eagle
|2.073.600
|561.20
|HPC6
|3.143.520
|477.90
|Supercomputer Fugaku
|7.630.848
|442.01
|Alps
|2.121.600
|434.90
|LUMI
|2.752.704
|379.70
|Leonardo
|1.824.768
|241.20
|Tuolumne
|1.161.216
|208.10
El Capitan'ın özelliklerine ilişkin de bilgi verelim. AMD'nin 4. nesil EPYC işlemcileri üzerine inşa edilen süper bilgisayarda 11 milyondan fazla birleşik CPU ve GPU çekirdeği bulunuyor. AMD Instinct M1300A APU'lara bağlanan süper bilgisayar, rakiplerine kıyasla oldukça verimli bir yapıya sahip. HP, bu bilgisayarı nükleer teknolojiler için kullanılmak üzere tasarladı.
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