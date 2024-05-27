Elon Musk, süper bilgisayar yapmak istiyor! İşte ayrıntılar

Elon Musk'ın en büyük süper bilgisayarı yapmak için harekete geçtiği aktarıldı. Peki bunu nasıl yapacak? İşte bildiklerimiz...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:26
Elon Musk, süper bilgisayar yapmak istiyor! İşte ayrıntılar
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Süper bilgisayarlar verileri daha hızlı işleyebildiği için yüksek performans sunan sistemler olarak biliniyor. Burada farklı alanlarda kullanılan ve şu an için kişisel kullanımın mümkün olmadığı süper bilgisayarlar için devasa şirketler yatırımlar yapıyor. Son birkaç yılda önemli gelişmelerin yaşandığı bu alana şimdi de Elon Musk giriyor. 

ELON MUSK'IN ŞİRKETİNİN GELİŞTİRECEĞİ SÜPER BİLGİSAYAR NASIL OLACAK?

Elon Musk, yönettiği şirketlerle konuşulurken, yeni yapay zeka şirketi xAI'ın geliştirmesi beklenen bu yeni süper bilgisayarın 'dünyanın en büyüğü' olması öngörülüyor.

Yapay zeka sohbet robotu Grok'u geliştirmek üzere üretilmesi planlanan bu süper bilgisayar, mevcut GPU'lara göre en az 4 kat daha büyüğüne sahip olacak. 

Direkt Grok için geliştirilmesi beklenen bu süper bilgisayar, temelde 20 binin üzerinde olan çip ihtiyacını düşürmek için sunulacak. Burada Ocacle ile birlikte çalışması beklenen xAI'ın bilgisayarı 2025 yılında çalışır duruma getirmesi de bekleniyor. 

Daha önce Musk, Grok 2'nin eğitilmesi için 20 binin üzerinde Nvidia H100 GPU'ya ihtiyaç duyulduğunu aktarmıştı. Bu da ilerleyen dönemde Grok modellerinin 100 binin üzerinde H100 GPU'ya ihtiyaç duyması anlamına geliyor ve bu da oldukça masraflı. Bu yüzden en yakın dönemde en iyi performansı bir süper bilgisayar sunabilir. 

Bilmeyenler için yapay zeka Grok, X'te aylık abonelik ücretine tabii olarak kullanılabiliyor.


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