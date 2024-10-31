Dünyanın en hızlı RAM'i rekoru değişti

Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:16

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:16

RAM'ler 12.112MT/s'lik dudak uçuklatan bir hıza ulaştı. Bu hız denemesi, profesyonel hız aşırtma uzmanı Safedisk tarafından, Asus ROG Maximus Z890 Apex anakartındaki yeni Intel Core Ultra 9 285K amiral gemisi masaüstü CPU'suyla, G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 belleği kullanılarak elde edildi.

Chip'in aktardığına göre RAM'i 12.000MT/sn sınırının üzerine çıkarmak için sıradışı bir soğutma sistemi gerekli. Bu hız yeni bir dünya rekoru ve rekorun oluşmasında Intel'in yeni Arrow Lake, Core Ultra 200S işlemci ailesinin hız aşırtma yeteneklerinin de payı büyük.

DÜNYANIN EN HIZLISI OLMA ÇABALARINDA ARTIŞ

Bu arada hız rekorlarını kıran kırana... Önceki DDR5 rekoru dört gün önce Kovan Yang tarafından kırılmıştı. O denemede ise Kingston RAM ile, MSI MEG Z890 Unify-X anakartlı bir Arrow Lake PC kullanılmıştı.

Bu yeni rekor ise eskisini birkaç megahertz ile geride bıraktı. Daha profesyonel hız aşırtmacılar Intel'in Core Ultra 200S platformuyla denemeler yaptıkça muhtemelen yeni hız rekorlarını göreceğiz.