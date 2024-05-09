Dünyanın en iyi kameralı telefonu belli oldu

Dünyanın en iyi kameralı telefonu belli oldu. DxOMark'ın açıkladığı verilere göre liderliği yine Huawei üstlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:34
Dünyanın en iyi kameralı telefonu belli oldu
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DxOMark telefonları farklı parametrelere göre listeliyor. Bu listede yer alan telefonlar ise genellikle o yılın en iyi telefonu da oluyor. Listede bir süredir telefon modelleriyle liderliğe geçen Huawei, bu sefer DxOMark'ın en yüksek puanını alarak en iyi telefon kamerasına sahip marka oldu. 

DÜNYANIN EN İYİ KAMERALI TELEFONU HUAWEI PURA 70 ULTRA OLDU

Listede 163 puanla en yüksek puanı alan Huawei Pura 70 Ultra, kamera tasarımının farklı olmasıyla da dikkat çekiyor. Platformun her telefonda yaptığı gibi Huawei Pura 70 Ultra modeli için yaptığı eksiler ve artılar bölümü var. 

Burada artılar kısmında;

- Bugüne kadar sınıfının en iyisi mobil fotoğrafçılık deneyimi sunan çok yönlü kameranın bulunması,

- Dış-iç mekanda veya düşük ışıkta her türlü fotoğraf çekme durumu ve aydınlatma koşulu için uygun olması,  

- Pozlama, renk, otomatik odaklama gibi önemli fotoğraf alanlarında sürekli olarak mükemmel görüntü kalitesi performansı sunması,   

- Tüm yakınlaştırma aralıklarında olağanüstü görüntü sonuçları sunan, sınıfının en iyisi fotoğraf yakınlaştırma deneyimi sağlayan,

- Anı yeterince yakalarken, tek bir kişiden bir gruba kadar mükemmel portre fotoğrafları çekmek için değişken diyafram açıklığıyla birlikte hızlı ve doğru otomatik odaklama sunan, 

- Doğru konu izolasyonu ile portrelerde doğal ve pürüzsüz bulanıklık efekti veren, 

-Mükemmel yakın çekim ve makro performansları sayesinde keskin ve ayrıntılı görüntüler elde edilir.

İfadeleri yer alıyor. Eksiler bölümünde ise özellikle düşük ışıkta yaşanan dengesizlikler ve görüntü ayrıntılarının kaybı yer alıyorken, video çekerken dengesiz bir kullanıcı deneyimi sunduğu aktarılıyor.

Telefon fotoğraf, bokeh, yakınlaştırma tarafında en yüksek puanı almayı başarmış durumda. 


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