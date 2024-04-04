Dünyanın en çok dile çevrilen kitapları açıklandı: 10 kitaptan 8'i Avrupalı yazarlardan...

Yayınlanma: 04.04.2024 - 16:59

Güncelleme: 04.04.2024 - 17:02

Dünya edebiyatının öne çıkan yazarlarını keşfetme ve okurlara farklı kültürlerin edebiyat anlayışlarını öğrenme olanağı sunan çeviri disiplinine ilişkin Preply bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre dünyanın en çok dile çevrilen kitabı, 382 çeviriyle Antonie de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan ve 1943’te yayımlanan Küçük Prens oldu. Küçük Prens’i, Carlo Collodi tarafından yazılan ve 300 farklı dile çevrilen Pinokyo izlerken, Lewis Carroll’un Alice Harikalar Diyarında eseri 175 çeviriyle dünyanın en çok tercüme edilen kitapları listesinde üçüncü sırada konumlandı.

İlk onda, Andersen Masalları, Don Kişot ve Tenten gibi popüler kültürün pek çok formuna ilham vermiş eserler de yer aldı.

“ARAŞTIRMAYI TÜRKÇEYE HAS VERİLERLE ZENGİNLEŞTİRDİK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “Preply olarak dil ve kültürle ilişkilenen tüm konularla ilgileniyor, kapsamlı araştırmalar yürüterek okurlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Preply Dil Araştırmaları Merkezi tarafından dünyanın en büyük kütüphane kataloğu olma özelliği taşıyan WorldCat'ten yararlanılarak gerçekleştirilen bir araştırmayı, Türkçeye ve Türkiye’ye has verilerle zenginleştirdik” dedi.

10 KİTAPTAN 8’İ AVRUPALI YAZARLAR

Masalların veya masalsı anlatıların dönemsel olarak, her yaştan insana hitap edebildiğini ifade eden Sivişoğlu, “Bu eserlerin yanı sıra, listede L. Ron Hubbard tarafından kaleme alınan ve 112 dile çevrildiği bilinen ‘Mutluluğa Giden Yol’ eseri ve Türkiye’de de her evin kitaplığında rastlanabilecek bir Paulo Coelho eseri olan ‘Simyacı’ dikkat çekiyor. En çok çevirisi yapılan 10 kitaptan 8’inin ise Avrupalı yazarlar tarafından yazıldığını keşfettik. Pek çok farklı dünya diline çevrilen diğer iki kitap ise ilk olarak Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yayımlandı” diye konuştu.

ORHAN PAMUK ZİRVEDE

Sivişoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi de kapsayan araştırmadaki tespitlere göre Türkiye’nin en çok dile çevrilen kitabı, 60 dil ile Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ eseri oldu. Öte yandan listede yer alan 140’a yakın kitabın yarısına yakınının, başka bir deyişle dünyanın en çok çevirisi yapılan iki kitabından birinin, henüz Türkçeye kazandırılmadığını veya güncel baskısı bulunmadığını gördük. Türkiye’de adını sıkça duyduğumuz, kitapçılarda sıkça rastladığımız Marquez, Saramago ve Murakami gibi yazarları değerlendirdiğimizde, Türk okurların daha çok Güney Amerika ve Avrupa edebiyatına yönelik ilgisi olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Araştırma metodolojisi hakkında Preply hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Çeviri sayıları ve yazarlar, kütüphane materyallerini online ortamda bulmaya yardımcı olan ve dünyanın en büyük kütüphane kataloğu olma özelliği taşıyan WorldCat’e göre, yayımlandığı tarihte doğru ve geçerlidir.

Listelenen kitapların Türkçe çevirilerinin olup olmadığını internet aramalarıyla keşfedildi.

Bulunan sonuçlar birden fazla kaynaktan doğrulandı.

Ayrıca, listede adı geçen yazarlardan, Türk okurlarda karşılık bulabilecek olanlar seçildi ve bu yazarların eser sayılarını e-ticaret sitelerinde güncel satışı bulunan kitapları araştırılarak bulundu.”