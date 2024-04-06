Dünyanın en çok satan telefon markası hangisi oldu?

2024 yılının ilk çeyreğinde hangi telefon markasının en çok sattığı açıklandı. Apple ve Samsung arasında geçen rekabeti hangisi kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:55
Dünyanın en çok satan telefon markası hangisi oldu?
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Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni rapora göre Samsung, mart ayında 19,69 milyon adet telefon satmayı başardı ve küresel olarak yüzde 20'lik pazar payına sahip olarak en çok satan marka oldu.

SAMSUNG YENİ VERİLERE GÖRE APPLE'I GEÇTİ

Samsung'un ardından ise 17,41 milyon adet ile iPhone satışı yapan Apple, yüzde 18'lik bir pazar payına sahip olarak ikinci sırada yer aldı.

Samsung'un yepyeni yapay zeka özelliklerini Galaxy cihazlarına taşıması ve 2024 yılında oldukça iddialı olması şirketin satış yapmasını etkilemiş görünüyor.

Apple geçen yıl dünya çapında 229 milyonun üzerinde iPhone satışı yaparak ilk sırada yer almıştı, Samsung ise 225 milyon satışla ikinci olmuştu.


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