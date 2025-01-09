Dünyanın en küçük elektrikli bisiklet motoru tanıtıldı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 07:02

Güncelleme: 09.01.2025 - 07:05

CES 2025 kapsamında karşımıza dünyanın en küçük elektrikli bisiklet motoru olduğu söylenen ürün çıktı. 10 kilogram ağırlığa sahip titanyum elektrikli bisiklet Urtopia Titanium Zero'ya takılan ve Quark DM1.2 adı verilen bu motor, 1,2 kilogram ağırlığında.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ELEKTRİKLİ BİSİKLET MOTORU

Motor bu boyutuna rağmen 65 Nm tork üretebiliyor. Yaklaşık 120 km menzile sahip olan Titanium Zero'yu üretime sokmak için bir plan yok bunun sebebi ise konseptin malzeme, teknoloji ve işçilik maliyetlerinin toplamda yaklaşık 50 bin dolar kadar yüksek maliyete ulaşmasından kaynaklanıyor.

Urtopia Titanium Zero 3B olarak yazdırılmış bir bisiklet. Tek seferlik elektrikli yol bisikleti konsepti olarak üretilen Titanium Zero, Hong Kong elektrikli bisiklet şirketi Urtopia tarafından tasarlandı ve üretildi.

Bu düşük ağırlığın bir kısmı, karbon fiber yapının yanı sıra, jantlar, jant telleri ve krank takımı ile titanyum sele borusundan kaynaklanıyor.