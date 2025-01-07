CES 2025'te dünyanın ilk MagSafe kulaklığı gösterildi

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:10

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:10

CES 2025 kapsamında farklı ürünler tanıtılıyor. Artronic Design isimli şirket ise MagSafe kulaklığı tanıttı. Komutr olarak adlandırılan kulaklık iPhone'ların arkasında yer alan MagSafe sistemine mıknatıs yardımıyla kutusuyla beraber yapışıyor. Böylelikle iPhone'un tam arkasında kablosuz kulaklığı kutusuyla beraber taşımak mümkün oluyor.

DÜNYANIN İLK MAGSAFE KULAKLIĞI: KOMUTR

Cihaz her ne kadar MagSafe ile entegre olabilse de Android cihazlarda da kullanılabiliyor. MagSafe aslında cihazın yapısında bulunan bir mıknatıs ve sadece telefona değil, şarj cihazlarına ya da aksesuarlara da takmak mümkün.

Cihaz yüksek ses kalitesi sunuyor ve ince bir tasarımı var.

Telefonun arkasında ise büyük bir çıkıntı yapmıyor aktarılana göre 1,19 cm kalınlığı bulunuyor. Hatta markanın iddiasına göre bu kulaklıklar piyasadaki en ince MagSafe kulaklıklar.

Kulaklıklar 15 Ocak'ta ön sipareşe 129 dolarlık fiyatıyla açılıyor.