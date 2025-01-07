Samsung'dan CES 2025'te "Herkes için yapay zeka"

Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:34

Güncelleme: 07.01.2025 - 16:34

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağlantılı ev teknolojileriyle Samsung, yapay zekanın gücünü kullanarak insanların daha kişisel, etkili ve güçlü olduğu bir dünyada yaşamasını sağlıyor.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı, Üst Yöneticisi (CEO) ve Cihaz Deneyimi Birimi Başkanı Jong-Hee Han, şirketin tüm akıllı ve bağlantılı cihazlarda kişiselleştirilmiş hizmetler sunarak ev kavramını yeniden tanımlamaya yönelik geliştirdiği "Home AI" platformunun yol haritasını ve "Herkes için yapay zeka" vizyonunu, CES 2025'te paylaştı.

Yeni strateji, Samsung'un mobil, ev aletleri ve görsel ekranlarda yapay zeka destekli cihazlarda sunacağı yenilikleri göstermenin yanı sıra şirketin yaşamı herkes için daha iyi hale getirme hedefini ortaya koyuyor. Samsung'un Home AI platformu, kullanıcıların bireysel alışkanlıklarını öğrenerek "hiper-kişiselleştirilmiş" deneyimler sunuyor.

SAMSUNG, GÜVENLİK YETENEKLERİNİ ARTIRIYOR

Kullanıcıların evlerinde daha fazla bağlı cihaza sahip olması ve yapay zekanın daha kişisel hale gelmesiyle Samsung, kullanıcı gizliliğinin korunması farkındalığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde gelişen ihtiyaçları karşılamak için şirket, güvenlik yeteneklerini artırıyor. Samsung "Knox Matrix", mobil cihazlar ve televizyonların yanı sıra ev aletlerini blok zinciri teknolojisiyle koruyor. Kullanıcının verilerini korumak ve cihazlar arası dijital tehditlerden sakınmak için bağlı cihazlar, işbirliği içinde çalışıyor.

Şeffaf bir gizlilik kontrolü olarak çalışan Knox Matrix "Dashboard" ile Samsung, bağlantılı evin tamamını kapsayan, basitleştirilmiş bir güvenlik yönetimi sunuyor. Knox Matrix'in "Kimlik Bilgisi Senkronizasyonu" (Credential Sync) özelliği sayesinde bilgiler, cihazlar arasında senkronize edilirken, veriler ise yalnızca kullanıcının cihazlarından şifrelenebiliyor veya çözülebiliyor. "Samsung Knox Vault" da şifre veya "PIN" gibi hassas bilgileri güvenli bir yerde izole ederek bunlara farklı bir koruma katmanı ekliyor.

Bireysel sesleri tanıyabilen ve komutlar karşısında her kullanıcıya uygun yanıtlar verebilecek şekilde eğitilen gelişmiş yapay zeka destekli sesli asistan "Bixby Voice", kullanılabilirliği artırmak için daha fazla cihaza entegre edilebiliyor.

Home AI güncellemeleri, ev yönetimine harcanan zamanın geri kazanılmasına, kullanıcıların önem verdikleri işlere daha fazla odaklanmasına ve yeni tutkularını keşfetmesine olanak tanıyor. "Galaxy Ring" ve "Galaxy Watch"ta toplanan yapay zeka destekli sağlık içgörüleri sayesinde Samsung, kullanıcıların kendi sağlık verilerini anlamlandırmasına ve zindelik durumları hakkında daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor.

Samsung'un yapay zekaya yönelik yenilikleri, "SmartThings Pro" ile ev dışında yeni kategorileri ve sektörleri de dönüştürmeye hazırlanıyor. SmartThings'in tüketicilere sunduğu yapay zeka destekli dijital çözümlerin tümünü iş ortaklarına da sunmak için oluşturulan SmartThings Pro, çok konutlu evlerden perakende alanlarına, otellerden okullara kadar uzanan işletmeler arası (B2B) çözümü olarak geliştirildi. Haziran 2024'te pazara sunulmasından bu yana SmartThings Pro, enerji kullanımını daha iyi anlamak, bakım ihtiyacı olan cihazları proaktif olarak belirlemek ve entegrasyonla bağlantılı çözümlerin kapsamlı kontrolünü sunmak gibi yetenekleri işletmelere kazandırıyor.

"Geleceğin evleri için standartlar belirledik"

Açıklamada CES 2025'teki görüşlerine yer verilenlerden Jong-Hee Han, evlere yeni teknolojiler ve zeka yetenekleri sundukları, kullanıcıların önemsediği cihazları birbirine bağlayıp geleceğin evleri için standartlar belirledikleri için gurur duyduğunu belirtti.

Han, "Bu yıl CES'te, yapay zekayı yaygın bir şekilde uygulayarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunma taahhüdümüzü güçlendirdik. Evlerde ve diğer mekanlarda sunduğumuz yapay zeka teknolojilerindeki liderlik yolculuğumuzu, sadece önümüzdeki on yılda değil, önümüzdeki yüzyılda da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Merkezi Başkan Yardımcısı Inhee Chung ise "Herkes için yapay zeka" vizyonu ile Samsung'un, daha iyi ve kapsayıcı bir dünya için ileri teknolojilerin gücünden yararlanma taahhüdünü yerine getirdiğinden bahsetti. Chung, "Samsung Solve for Tomorrow ve Samsung Innovation Campus" gibi programların ve şirketin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı çalışmaların, yeni nesil geliştiriciler için sunduğu imkanlara da değindi.