Dünyanın en mutlu mesleği hangisi belli oldu
Yeni yapılan bir anket çalışmasında dünyanın en mutlu çalışanlarının hangileri olduğu tespit edildi. Dünyanın en mutlu çalışanları hangi meslekleri yapıyor?
Yeni yapılan bir araştırmaya göre en mutlu mesleğe sahip çalışanlar belirlendi. Bu kapsamda en mutlu meslek grubu inşaat sektöründekiler oldu. İkinci sırada yer alan teknolojiyi, finans takip ederken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve gıda sektörü çalışanları sırasıyla en mutu çalışanlar oluyor.
EN MUTLULAR İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR
İş bulma platformu olarak faaliyet gösteren BambooHR, dünyanın en mutlu çalışanlarını bulmak için dünyanın pek çok yerinden 1600'ün üzerinde ve yüzlerce farklı alanda çalışan 57 bin meslek sahibi kişiyle anket gerçekleştirdi.
Burada kişilerin verdiği cevaplara göre analiz yapan şirket, hazırladığı listede en mutlu mesleklerini açıklamış oldu.
Puanları en yüksek olan ve çalışanlarının en mutlu olduğu meslekler:
1. İnşaat: 49 puan
2: Teknoloji: 41 puan
3. Finans: 37 puan
4. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar: 35 puan
5. Gıda: 35 puan
6. Seyahat ve konaklama: 35 puan
7. Eğitim: 34 puan
8. Sağlık: 31 puan
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